Гроші на оренду житла — в яких містах доступна допомога

Грошова допомога — у низці міст надають кошти на оренду житла
Українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).
Про це йдеться у матеріалах фонду.
Хто має право на допомогу з оплати оренди
Як зазначається, БФ "Право на захист" проводить збір інформації для надання матеріальної допомоги на оплату оренди житла у 2024 році у таких містах:
- Вінниця, Вінницька область;
- Дніпро, Дніпропетровська область.
Метою проєкту є підтримка родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після переїзду та сприяння в інтеграції й адаптації в громадах протягом пів року.
Кошти нададуть родинам ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року і жодного разу не отримували грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.
Також потрібно належати до однієї з категорій вразливості населення, зокрема:
- сім'ю очолює лише один із батьків;
- сім'я складається з однієї чи кількох осіб похилого віку;
- у родині є особи з інвалідністю чи важкохворі;
- прийомні сім'ї;
- сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- у родині є вагітні жінки.
Як зареєструватися на виплати
Громадяни мають заповнити анкету на участь у проєкті за наступним посиланням.
Після цього фахівці додатково перевірять інформацію на відповідність умовам програми, а також на факт надання такої допомоги від інших організацій.
Родини отримають кошти трьома платежами. Такий рахунок має бути дійсним щонайменше шість — вісім місяців, а також:
- належати саме заявнику;
- бути гривневим;
- не соціальним/кредитним/єПідтримки/єМалятко.
Вичерпну інформацію можна дізнатися за такими каналами зв’язку:
- гаряча лінія: 0800750104;
- е-пошта: [email protected].
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень.
Також ми писали, на початку повномасштабної війни в Україні багато громадян змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони. Ці українці мають право на грошову допомогу від держави.
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