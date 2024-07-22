Гроші на оренду житла — в яких містах доступна допомога

Ключі від квартири. Фото: Unsplush

Українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Про це йдеться у матеріалах фонду.

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Як зазначається, БФ "Право на захист" проводить збір інформації для надання матеріальної допомоги на оплату оренди житла у 2024 році у таких містах:

Вінниця, Вінницька область;

Дніпро, Дніпропетровська область.

Метою проєкту є підтримка родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після переїзду та сприяння в інтеграції й адаптації в громадах протягом пів року.

Кошти нададуть родинам ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року і жодного разу не отримували грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Також потрібно належати до однієї з категорій вразливості населення, зокрема:

сім'ю очолює лише один із батьків;

сім'я складається з однієї чи кількох осіб похилого віку;

у родині є особи з інвалідністю чи важкохворі;

прийомні сім'ї;

сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

у родині є вагітні жінки.

Джерело: БФ "Право на захист"

Як зареєструватися на виплати

Громадяни мають заповнити анкету на участь у проєкті за наступним посиланням.

Після цього фахівці додатково перевірять інформацію на відповідність умовам програми, а також на факт надання такої допомоги від інших організацій.

Родини отримають кошти трьома платежами. Такий рахунок має бути дійсним щонайменше шість — вісім місяців, а також:

належати саме заявнику;

бути гривневим;

не соціальним/кредитним/єПідтримки/єМалятко.

Вичерпну інформацію можна дізнатися за такими каналами зв’язку:

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