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Грошова допомога — у низці міст надають кошти на оренду житла

22 липня 2024 13:41
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші на оренду житла — в яких містах доступна допомога
Ключі від квартири. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Про це йдеться у матеріалах фонду.

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Хто має право на допомогу з оплати оренди

Як зазначається, БФ "Право на захист" проводить збір інформації для надання матеріальної допомоги на оплату оренди житла у 2024 році у таких містах:

  • Вінниця, Вінницька область;
  • Дніпро, Дніпропетровська область.

Метою проєкту є підтримка родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після переїзду та сприяння в інтеграції й адаптації в громадах протягом пів року.

Кошти нададуть родинам ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року і жодного разу не отримували грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Також потрібно належати до однієї з категорій вразливості населення, зокрема:

  • сім'ю очолює лише один із батьків;
  • сім'я складається з однієї чи кількох осіб похилого віку;
  • у родині є особи з інвалідністю чи важкохворі;
  • прийомні сім'ї;
  • сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
  • у родині є вагітні жінки.
допомога з оренди житла
Джерело: БФ "Право на захист"

Як зареєструватися на виплати

Громадяни мають заповнити анкету на участь у проєкті за наступним посиланням.

Після цього фахівці додатково перевірять інформацію на відповідність умовам програми, а також на факт надання такої допомоги від інших організацій.

Родини отримають кошти трьома платежами. Такий рахунок має бути дійсним щонайменше шість — вісім місяців, а також:

  • належати саме заявнику;
  • бути гривневим;
  • не соціальним/кредитним/єПідтримки/єМалятко.

Вичерпну інформацію можна дізнатися за такими каналами зв’язку:

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень.

Також ми писали, на початку повномасштабної війни в Україні багато громадян змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони. Ці українці мають право на грошову допомогу від держави.

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