Соцдопомога в Україні — які зміни підготувала влада з 1 серпня

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року очікуються певні зміни у наданні соціальної допомоги. Зокрема, переселенців додатково забезпечать житлом, а деяким категоріям виплатять кошти до Дня Незалежності.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Виплати для ВПО у серпні

У серпні продовжать виплачувати кошти ВПО тим, кому допомогу призначили автоматично, і тим, кому ухвалили заявку на пролонгування виплат грошей.

Як відомо, з березня для тих ВПО, які отримували допомогу упродовж року або двох, виплати продовжили ще на пів року. Також посилили низку вимог. Зокрема, першочергово допомогу перепризначали людям, які не здатні працювати, доглядати дітей, важко хворим, особам з інвалідністю, у кого немає доходів чи низькі доходи. Розмір виплат залишається незмінним:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

інші особи — 2 тис. грн.

Надсилають кошти 15-го та 28-го числа щомісяця.

Житло для переселенців у серпні

У серпні реалізують три нові проєкти, покликані допомогти забезпечити переселенців житлом.

Один із проєктів реалізують спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Відповідно до нього, збудують та реконструюють 43 об'єкти з двома тисячами квартир у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Чернівецькій областях. Житло отримають до 6 тисяч переселенців та громадян вразливих категорій.

В рамках другої ініціативи за участю KfW та Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), підготують 220 квартир для 625 переселенців у таких областях: Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Хмельницькій.

Третій проєкт втілить Держмолодьжитло. Він орієнтований на пільгове іпотечне кредитування переселенців за рахунок німецького гранту через KfW. У рамках відповідної програми сім'ї ВПО зможуть отримати житло:

за найнижчою ставкою — 3% річних;

на термін — до 30 років;

початковим внеском — 6%.

До 2,5 тисяч ВПО отримають 1094 квартир на підконтрольній уряду території країни.

У підсумку загалом за проєктами понад 9 тисяч переселенців отримають майже 3,3 тисячі квартир для розміщення. На це витратять 140 млн євро.

Виплати на оренду житла

У Вінниці та Дніпрі Благодійний Фонд Право на захист за підтримки ГФУ (UHF) проводить збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році для переселенців.

Допомога надається ВПО, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року та ще не отримували гроші на оренду житла від міжнародних організацій.

Виплати до Дня Незалежності

У серпні частина українців отримає кошти до Дня Незалежності України. На них можуть, зокрема, претендувати ветерани війни та деякі категорії громадян. Розмір разової грошової виплати становить 450 до 3100 грн.

Заяви на разову грошову виплату приймають до 1 серпня цього року. У разі відсутності можливості подати заяву у вказаний термін, це можна зробити до 1 жовтня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діють програми разової грошової допомоги для підтримки ветеранів, жертв нацистських переслідувань та громадян з особливими заслугами. У 2024 році, як і раніше, планується виплата цієї допомоги до Дня Незалежності України.

Також ми писали, що влітку 2024 року держава профінансує відпочинок українських дітей. Так, в рамках програми "єОздоровлення" можна отримати на придбання путівки 15,9 тис. грн.