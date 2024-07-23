Допомога українцям — які суми виплачуть за особливі заслуги перед Батьківщиною

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть отримувати щомісячну грошову виплату, гарантовану державою, до 21 тис. грн. Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих/померлих громадян з числа таких осіб.

Про це повідомляють в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на допомогу

Питання права на щомісячну грошову допомогу за заслуги перед Батьківщиною регулює закон № 2454-IX від 27.07.2022 "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", питання призначення та виплати — постанова уряду № 79 від 20.01.2023.

Щомісячну грошову виплату призначають особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року.

Розміри виплат у 2024 році

Розмір такої допомоги залежить від присвоєної нагороди. Громадяни, які брали безпосередню участь у захисті країни, починаючи з 2014 року і мають звання та нагороди, отримають такі розміри виплат:

звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка — три мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня календарного року (21,3 тис. грн);

орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — дві мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня календарного року (14,2 тис. грн);

орден За мужність трьох ступенів — одна мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня календарного року (7,1 ти. грн);

орден княгині Ольги трьох ступенів — мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня календарного року (7,1 ти. грн).

Для членів родин загиблих/померлих громадян з числа вищевказаних осіб — одна мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня календарного року (7,1 ти. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Також ми писали, що держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень.