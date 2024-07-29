Выплаты ВПЛ — кто получит госпомощь с 1 сентября

Украинские переселенцы. Фото: khm.gov.ua/ru

Право на выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продлили еще на полгода. С 1 сентября 2024 года помощь получит только часть внутренних переселенцев.

Об этом говорится в сообщении вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

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Кому продлили выплаты ВПЛ с 1 сентября

По словам главы ведомства, на правительственном уровне принято решение с сентября продлить оказание помощи еще на шесть месяцев только тем переселенцам, которые до этого получали выплаты. Речь идет о 1,5 млн граждан.

"Было принято решение на правительственном уровне, что выплаты ВПЛ будут продолжены тем категориям, которые их сейчас получают. Также мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи. Сейчас ожидаем от них ответа", — заявила вице-премьер.

Она отметила, что приходят обращения от людей из числа ВПЛ, которые жалуются на угрозы от некоторых представителей местных властей о якобы лишении их выплат, если дети не будут учиться в школах очно с сентября. Министр сообщила, что такая информация не соответствует действительности. Родителей детей, которые будут с нового учебного года учиться в онлайн-режиме, не лишат выплат.

"Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить волнующихся в этом отношении мам", — подчеркнула Ирина Верещук.

Размер выплат остается неизменным:

лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;

другие лица — 2 тыс. грн.

Перечисление средств будет происходить 15-го и 28-го числа ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года ожидаются определенные изменения в предоставлении социальной помощи. В частности, переселенцев дополнительно снабдят жильем, а некоторым категориям выплатят средства ко Дню Независимости.

Также мы писали, что украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).