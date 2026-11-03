Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні запровадять нову систему державної соціальної підтримки — базову соціальну допомогу. Її зможуть отримувати малозабезпечені сім'ї та родини, які опинилися у кризових ситуаціях. Суму виплати визначатимуть індивідуально, враховуючи доходи, майновий стан і кількість членів сім'ї.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Хто матиме право на базову соціальну допомогу

Згідно із Законом України №5012-IX "Про базову соціальну допомогу", право на нову щомісячну виплату матимуть дві основні категорії отримувачів:

малозабезпечені сім'ї; сім'ї, які перебувають у кризовій ситуації.

Обов'язковою умовою є постійне проживання на території України. Скористатися правом на допомогу зможуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають у країні.

Водночас самого факту низького доходу недостатньо для автоматичного призначення виплати. Під час визначення права на допомогу враховуватимуть матеріальне становище родини, її доходи та майно. Критерії віднесення сімей до малозабезпечених визначатиме Кабінет Міністрів України.

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Від чого залежатиме розмір допомоги

Суму базової соціальної допомоги розраховуватимуть окремо для кожної сім'ї. Основними показниками стануть склад родини та її середньомісячний сукупний дохід.

За передбаченим законом механізмом, від базової величини для сім'ї відніматимуть її середньомісячний сукупний дохід. Базову величину для кожного домогосподарства визначатимуть з урахуванням кількості та категорій його членів.

Важливо, що нова система передбачає гарантію для отримувачів державної підтримки. Розмір базової соціальної допомоги не може бути меншим за загальну суму державних виплат, яку сім'я або окрема особа отримувала на момент звернення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців зможе отримати грошову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 12 300 грн. Претендувати на виплати можуть окремі категорії переселенців, евакуйовані громадяни та люди, які повернулися додому після вимушеного переміщення. Для отримання коштів потрібно відповідати умовам програми та пройти реєстрацію.

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