Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине введут новую систему государственной социальной поддержки — базовую социальную помощь. Ее смогут получать малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в кризисных ситуациях. Размер выплаты будет определяться индивидуально с учетом доходов, имущественного положения и количества членов семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Кто будет иметь право на базовую социальную помощь

Согласно Закону Украины №5012-IX "О базовой социальной помощи", право на новую ежемесячную выплату будут иметь две основные категории получателей:

малообеспеченные семьи; семьи, находящиеся в кризисной ситуации.

Обязательным условием является постоянное проживание на территории Украины. Воспользоваться правом на помощь смогут не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях постоянно проживают в стране.

В то же время самого факта низкого дохода недостаточно для автоматического назначения выплаты. При определении права на помощь будут учитываться материальное положение семьи, ее доходы и имущество. Критерии отнесения семей к малообеспеченным будет определять Кабинет Министров Украины.

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От чего будет зависеть размер помощи

Сумма базовой социальной помощи будет рассчитываться отдельно для каждой семьи. Основными показателями станут состав семьи и ее среднемесячный совокупный доход.

Согласно предусмотренному законом механизму, от базовой величины для семьи будет вычитаться ее среднемесячный совокупный доход. Базовая величина для каждого домохозяйства будет определяться с учетом количества и категорий его членов.

Важно, что новая система предусматривает гарантию для получателей государственной поддержки. Размер базовой социальной помощи не может быть меньше общей суммы государственных выплат, которую семья или отдельное лицо получали на момент обращения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто из украинцев сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН в размере 12 300 грн. Претендовать на выплаты могут отдельные категории переселенцев, эвакуированные граждане и люди, вернувшиеся домой после вынужденного перемещения. Для получения средств необходимо соответствовать условиям программы и пройти регистрацию.

Также Новини.LIVE сообщали, кому из пенсионеров могут приостановить выплаты с 1 января. Чтобы не лишиться доступа к деньгам, отдельным категориям граждан необходимо пройти физическую идентификацию до конца года. Проверить необходимость прохождения этой процедуры можно через личный кабинет или приложение Пенсионного фонда Украины.