Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) закликали одержувачів пенсій, які тимчасово мешкають за межами країни, пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити доступу до виплат вже з нового року. Норми законодавства вимагають виконувати відповідний обов’язок один раз на рік (до 31 грудня).

Про те, хто може втратити доступ до коштів, повідомляє сайт Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію до кінця року

У ПФУ пояснили, що йдеться про громадян, які виїхали за межі України щонайменше 183 дні тому або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за кордоном через агресію Росії та не мають офіційних документів на постійне проживання за кордоном, або осіб, які проживають на окупованих РФ територіях України, чи виїхали звідти та проживають на підконтрольній Києву території.

Фізичну ідентифікацію отримувачів пенсій та страхових виплат в Україні регулює постанова уряду № 299 від 11 лютого 2025 року.

Як перевірити, кому загрожує блокування пенсій

Громадяни можуть дізнатися про потребу проходження ідентифікації в особистому кабінеті на порталі чи в застосунку ПФУ. Тим, хто має пройти таку процедуру, надішлють відповідне повідомлення.

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Щоб перевірити інформацію на сайті Пенсійного фонду, необхідно:

Авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ;

Увійти в особистий кабінет;

Знайти розділ "Мої повідомлення";

Обрати пункт "Індивідуальні повідомлення";

Перевірити інформацію.

Також українці можуть перевірити повідомлення в застосунку ПФУ, зробивши кілька кроків:

Потрібно авторизуватися у застосунку;

Зайти у "Повідомлення";

Відкрити останнє надіслане сповіщення.

Як підтвердити свою особу для збереження пенсій

У Пенсійному фонді пояснили, як громадянам, які отримують кошти на картки, пройти процедуру своєї особи для збереження права на виплати. Доступні такі варіанти:

Дистанційно на порталі ПФУ через сервіс "Дія.Підпису";

По відеоконференцзв'язку із працівником ПФУ;

Особисто через відділення Пенсійного фонду;

За кордоном у дипломатичній установі, надавши документ, що зможе підтвердити факт, що людина жива, для передачі до ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цьогоріч деяким громадянам передбачене право на пенсійну виплату у сумі від 60% і вище від середньої зарплати в країні. Розміри виплат стартують з 12 390 грн. Водночас переважна більшість українців отримує до 30% від зарплати, а мінімальна пенсія дорівнює 2 595 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, кому Пенсійний фонд надасть підвищені виплати у близько 18 900 грн у листопаді. Таку суму зможе отримати окрема категорія громадян у рамках чинних норм законодавства. Йдеться про надання права на пільгове пенсійне забезпечення, що гарантуватиме можливість раннього виходу на відпочинок.