Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє можливість реєстрації на надання багатоцільової грошової допомоги у Києві. Організація запрошує звертатися за виплатами громадян, які прибули у столицю, залишивши свої оселі через загрози для життя через війну.

Про те, за яких умов можна отримати виплати, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Для кого доступна програма допомоги від УВКБ ООН

За інформацією організації, звернутися за оформленням фіндопомоги від УВКБ ООН можуть кілька груп громадян. А саме:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) за останні 45 днів, які залишили оселі через загрози для життя, обстріли або примусову евакуацію. Переселенці від 46 днів до шести місяців, які переїхали через війну. Громадяни, які повернулися додому після вимушеного переміщення по регіонах або з-за кордону протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

З-поміж основних критеріїв відбору для другої та третьої категорій:

Дохід має бути в межах 8 300 грн на кожного члена родини щомісяця;

Враховується близькість до лінії фронту;

Погані умови проживання;

Наявність вразливості (громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені).

"Важливо! Ви можете звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання пройшло понад 3 місяці", — пояснюють організатори.

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Суми допомоги для переселенців та біженців

У 2026 році організація надає оновлені суми виплат учасникам програми:

Для ВПО, евакуйованих менш ніж 45 днів тому, — 12 300 грн на особу на тримісячний період;

Для переселенців, які залишили оселі від 46 днів до шести місяців тому — 12 300 грн на особу за три місяці;

Для людей, які повернулися додому після виїзду за кордон чи в інші області, не раніше ніж три місяці тому й не пізніше року тому — 10 800 грн на кожну особу;

Для родин, які зазнали шкоди внаслідок атак, що сталися не більше ніж 45 днів — 12 300 грн на особу на тримісячний період.

Коли і де можна буде оформити виплати у Києві

Громадяни, які мають статус ВПО чи біженця, та проживають у Києві, можуть звернутися для реєстрації з 09:30 до 16:30 4 листопада (середа) 2026 року за адресою: Дніпровський район, Харківське шосе 4-а, Київський міський центр комплексної допомоги ВПО.

Прийом відбуватиметься за живою чергою, а з собою потрібно мати такі документи (оригінали):

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Довідка ВПО/ інше підтвердження переміщення;

Свідоцтво про народження дітей;

Банківська картка голови родини (номер рахунку IBAN);

Документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

Важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації. Для маломобільних людей та дітей до трьох років реєстрація буде можлива за оригіналами документів за наявності меддовідки.

Остаточне рішення щодо реєстрації ухвалить фахівець фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім умовам програми.

Детальні умови можна дізнатись за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени доступна можливість отримати допомогу евакуйованим людям від БФ "Stabilization Support Services" у Запорізькій області. Виплати нададуть багатодітним, домогосподарствам з особами з інвалідністю та людьми, яким понад 60 років.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Дніпропетровській області доступна програма за фінпідтримки Howard G. Buffett Foundation. Виплати нададуть внутрішнім переселенцям (пенсіонерам, людям похилого віку, громадянам з інвалідністю).