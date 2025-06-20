Виплата 10,8 тис. гривень — хто отримає допомогу від UNHCR у червні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських міст знову доступна можливість реєстрації у програмі фінансової підтримки від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Йдеться про допомогу для вразливих категорій громадян.

Про це поінформувала пресслужба організації у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine

За даними організаторів, реєстрація на виплати від UNHCR Ukraine знову доступна для жителів міста Запоріжжя.

В рамках програми кожен член родини, що має право на допомогу, отримає по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на тримісячний період). Таку суму розрахували, ґрунтуючись на розмірі мінімального споживчого кошика.

Допомога буде доступна виключно для громадян, які належать до вразливих категорій, й були змушені залишати власні оселі через російську агресію. А саме:

для осіб, які переїздили упродовж останніх шести місяців, або ж повернулись у домівки після виїзду, й не брали участі у подібних програмах допомоги попередні три місяці;

для біженців, які після вимушеного виїзду за межі країни повернулись на колишню адресу проживання, й також не мали аналогічної фінпідтримки за останні три місяці.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — уточнюють представники організації.

Йдеться про такі критерії вразливості:

родина є неповною, де є лише батько, матір чи опікун, з дітьми до 18 років та особами старшого віку (від 55 років);

домогосподарство складається тільки з людей похилого віку та неповнолітніх дітей;

у сім'ї є особи, у яких діагностовано тяжкі хвороби чи є група інвалідності.

Ключовою вимогою також є документальне підтвердження низького рівня доходів заявника. Вони не можуть перевищувати суму у 5,4 тис. грн на кожного члена домогосподарства.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни можуть подати заявку на запис у чергу на реєстрацію на грошову допомогу від UNHCR Ukraine, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Офіс працює за адресою у будні з 9:00 до 17:00: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 19А.

"Запис в чергу на реєстрацію у м. Запоріжжя відновлено. Обов'язково заповніть форму. Реєструємо тільки за попереднім записом. Живої черги немає", — йдеться у повідомленні.

Громадянам потрібно зібрати такий пакет документів (на кожного члена родини за наявності):

паспорт громадянина/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер картки для виплат;

документ, де є підтвердження категорії вразливості;

вказати номер мобільного телефону.

Також можна отримати консультацію та записатись у чергу на реєстрацію за номером телефону: 063 182 68 96 (працює щосереди з 9:00 до 16:30).

Нагадаємо, організація "Mercy Corps" відкрила реєстрацію на надання фінансової допомоги від 3 тис. доларів для жінок на старт або розвиток власної справи. Проєкт реалізується за фінпідтримки The Howard G. Buffett Foundation.

Також повідомлялося, що українські громадяни можуть зареєструватися на отримання допомоги до Дня Незалежності. За бажанням — заявки на виплати можна подати дистанційно.