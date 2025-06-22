Единовременное пособие до 4 тыс. гривен — кому из украинцев выплатят в 2025 году

Выплаты пенсионерам и чернобыльцам — где начислят новую помощь
В Украине этим летом выплатят одноразовую денежную помощь до 4 тыс. гривен. Деньги получит часть жителей Одессы.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города Одесса.
Сколько и кому из граждан выплатят помощь
Отмечается, что финансовую поддержку в размере до 4 тыс. гривен предоставят:
- чернобыльцам I и II категорий, с I группой инвалидности;
- украинцам, которым государство выплачивает пенсию в размере не более 9 тыс. гривен;
Также вдовы погибших (умерших) вследствие Чернобыльской катастрофы получат от местной власти по 2,5 тыс. гривен.
Отмечается, что средства гражданам начнут выплачивать в ближайшее время.
Что нужно знать о получении единовременного пособия
Выплаты будут предоставлять чернобыльцам, которые:
- зарегистрированы в Одессе;
- получили статус чернобыльца I или II категории, с I группой инвалидности или вдовы ликвидатора.
Что еще стоит знать
Напомним, что с 1 июля в Украине появится единая социальная выплата для семей с низкими доходами, вместо нескольких отдельных пособий. Новый вид выплат будет касаться граждан, которые уже пользуются:
- государственной социальной помощью для малообеспеченных семей;
- помощью для одиноких матерей;
- помощью на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временной государственной помощью для детей, родители которых не платят алименты или не могут содержать ребенка.
В октябре выплаты начнут получать и другие категории малообеспеченных граждан.
Напомним, украинцам в Запорожье выплатят по 10,8 тыс. гривен помощи. Деньги будут предоставлять уязвимым категориям граждан.
Также мы рассказывали, что в Украине продолжается регистрация на получение помощи ко Дню Независимости. По желанию — заявки на выплаты можно подать дистанционно.
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