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Главная Финансы Выплаты пенсионерам и чернобыльцам — где начислят новую помощь

Выплаты пенсионерам и чернобыльцам — где начислят новую помощь

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Дата публикации 22 июня 2025 08:45
Единовременное пособие до 4 тыс. гривен — кому из украинцев выплатят в 2025 году
Купюры в 500 гривен. Фото: УНИАН
Ключові моменти Сколько и кому из граждан выплатят помощь Что нужно знать о получении единовременного пособия Что еще стоит знать

В Украине этим летом выплатят одноразовую денежную помощь до 4 тыс. гривен. Деньги получит часть жителей Одессы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города Одесса.

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Сколько и кому из граждан выплатят помощь

Отмечается, что финансовую поддержку в размере до 4 тыс. гривен предоставят:

  • чернобыльцам I и II категорий, с I группой инвалидности;
  • украинцам, которым государство выплачивает пенсию в размере не более 9 тыс. гривен;

Также вдовы погибших (умерших) вследствие Чернобыльской катастрофы получат от местной власти по 2,5 тыс. гривен.

Отмечается, что средства гражданам начнут выплачивать в ближайшее время.

Что нужно знать о получении единовременного пособия

Выплаты будут предоставлять чернобыльцам, которые:

  • зарегистрированы в Одессе;
  • получили статус чернобыльца I или II категории, с I группой инвалидности или вдовы ликвидатора.

Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 июля в Украине появится единая социальная выплата для семей с низкими доходами, вместо нескольких отдельных пособий. Новый вид выплат будет касаться граждан, которые уже пользуются:

  • государственной социальной помощью для малообеспеченных семей;
  • помощью для одиноких матерей;
  • помощью на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • временной государственной помощью для детей, родители которых не платят алименты или не могут содержать ребенка.

В октябре выплаты начнут получать и другие категории малообеспеченных граждан.

Напомним, украинцам в Запорожье выплатят по 10,8 тыс. гривен помощи. Деньги будут предоставлять уязвимым категориям граждан.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается регистрация на получение помощи ко Дню Независимости. По желанию — заявки на выплаты можно подать дистанционно.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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