Виплати від World Food Programme — де можна отримати 29 тис. грн

Українці можуть отримати фіндопомогу у 29 тис. грн — умови
Українці мають можливість отримати підтримку за проєктом "Допомога прифронтовим домогосподарствам". В його рамках передбачене надання виплат у 29 тис. грн у громадах Миколаївської, Херсонської області та Дніпропетровської областей.
Про це інформує громадська організація "Southern Development Strategy".
Де реалізують проєкт допомоги для господарств
Як зазначається, програма, яку реалізовують у партнерстві з World Food Programme, має на меті допомогти тим, хто займається сільським господарством, але через війну втратив можливість заробляти на життя та вести господарство.
Проєкт поширюється у Херсонській області на Великоолександрівську громаду, у Миколаївській — на Первомайську та Шевченківську громади, у Дніпропетровській — на Нивотрудівську, Зеленодольську, Апостолівську, Грушівську і Вакулівську.
Які види допомоги передбачені для аграріїв
Зокрема, жителі громад на Дніпропетровщини можуть отримати один із двох рівноцінних за грошовим еквівалентом варіантів допомоги:
- один із трьох наборів — теплиця, мотоблок чи система крапельного зрошення — залежно від потреб господарства;
- грошову допомогу у 29 тис. гривень на розвиток агровиробництва.
У Херсонській та Миколаївській областях є можливість отримати один із трьох вищевказаних наборів чи фінансову підтримку.
"Обрані домогосподарства також візьмуть участь у спеціалізованих тренінгах із ведення господарства та ефективного використання ресурсів", — повідомили організатори.
Нагадаємо, до 30 червня переселенці в Одесі та області можуть зареєструватися у програмі від Caritas Odesa UGCC. В її рамках можна отримати кошти на оренду житла.
Також повідомлялося, що організація Mercy Corps надає допомогу для жителів деяких тергромад Донецької області. Розмір виплат становить майже 11 тис. грн.
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