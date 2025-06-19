Виплати від World Food Programme — де можна отримати 29 тис. грн

Людина дістає гроші із гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають можливість отримати підтримку за проєктом "Допомога прифронтовим домогосподарствам". В його рамках передбачене надання виплат у 29 тис. грн у громадах Миколаївської, Херсонської області та Дніпропетровської областей.

Про це інформує громадська організація "Southern Development Strategy".

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Де реалізують проєкт допомоги для господарств

Як зазначається, програма, яку реалізовують у партнерстві з World Food Programme, має на меті допомогти тим, хто займається сільським господарством, але через війну втратив можливість заробляти на життя та вести господарство.

Проєкт поширюється у Херсонській області на Великоолександрівську громаду, у Миколаївській — на Первомайську та Шевченківську громади, у Дніпропетровській — на Нивотрудівську, Зеленодольську, Апостолівську, Грушівську і Вакулівську.

Які види допомоги передбачені для аграріїв

Зокрема, жителі громад на Дніпропетровщини можуть отримати один із двох рівноцінних за грошовим еквівалентом варіантів допомоги:

один із трьох наборів — теплиця, мотоблок чи система крапельного зрошення — залежно від потреб господарства;

грошову допомогу у 29 тис. гривень на розвиток агровиробництва.

У Херсонській та Миколаївській областях є можливість отримати один із трьох вищевказаних наборів чи фінансову підтримку.

"Обрані домогосподарства також візьмуть участь у спеціалізованих тренінгах із ведення господарства та ефективного використання ресурсів", — повідомили організатори.

Оголошення. Джерело: Southern Development Strategy

Нагадаємо, до 30 червня переселенці в Одесі та області можуть зареєструватися у програмі від Caritas Odesa UGCC. В її рамках можна отримати кошти на оренду житла.

Також повідомлялося, що організація Mercy Corps надає допомогу для жителів деяких тергромад Донецької області. Розмір виплат становить майже 11 тис. грн.