Виплати до 24 серпня — як подати заявку на допомогу до 3,1 тис. грн

Національна валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні відкрили реєстрацію звернень на призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності. Зокрема, це можна зробити дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Хто може подавати заявки на грошову допомогу до Дня Незалежності

Як розповіли у фонді, виплати передбачені урядовою постановою № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах".

Відповідну грошову допомогу до Дня Незалежності щороку призначає та виплачує Пенсійний фонд.

Заявки на фіндопомогу можуть подавати:

роботодавці (військові частини, установи, організації) щодо отримувачів із числа військових, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу МВС, служби судової охорони, осіб начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби (окрім пенсіонерів), до теруправлінь ПФУ, або через портал е-послуг;

інші особи, які мають право на разову грошову виплату до Дня Незалежності (крім пенсіонерів), але які не проходять службу/не працюють.

Зареєструватися на виплати можна в один зі наступних способів:

звернувшись особисто до сервісного центру ПФУ або до ЦНАПу за зареєстрованим місцем проживання/перебування;

поштою, надіславши заяву на адресу тероргану Пенсійного фонду;

дистанційно на вебпорталі е-послуг ПФУ, за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У Пенсійному фонді зазначили, що для отримувачів, які є пенсіонерами, грошову допомогу виплатять разом з пенсією чи щомісячним довічним грошовим утриманням.

Оголошення. Джерело: ПФУ

Які розміри грошової допомоги у 2025 році

Розміри допомоги до Дня Незалежності прописані у постанові уряду № 486 "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", у 2025 році".

Зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни виплатять такі суми:

перша група — 3,1 тис. грн;

друга група — 2,9 тис. грн;

третя група — 2,7 тис. грн.

По 1 тис. грн нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям ув'язнених у таборах.

По 3,1 тис. грн нададуть для громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною.

По 650 грн вплатять для членів сімей загиблих захисників, вдівців та вдів померлих учасників бойових дій.

По 450 грн нарахують учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, примусово вивезених на роботи, а також дітям партизанів.

Раніше ми писали, що українцям доступна допомога в 1 тис. доларів у червні 2025 року. Йдеться про програму від БФ "Янголи спасіння", що діє у трьох областях.

Також повідомляли, що переселенцям у Полтавській області можна подати заявки на фінансову допомогу на оренду житла. Йдеться про фінансову підтримку на пів року від БФ "Карітас.Полтава".