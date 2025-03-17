Виплати після народження дитини — чому не нараховують допомогу у 2025 році

Жінка тримає дитину на руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні після народження дитини держава виплачує сім'ям фінансову допомогу. Виплати зберегли навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. Однак у деяких громадян виникають проблеми з отриманням грошей. Йдеться про українців, які виїхали за кордон через війну та народжували дітей в інших країнах.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, які проблеми виникають у таких громадян та як отримати виплати після народження дитини за кордоном.

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Як пояснив у своєму блозі на сайті Lb.ua Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, проблеми з отриманням держвиплат при народженні дитини обумовлені деякими вимогами, зокрема щодо місця реєстрації та термінів подачі документів.

Посадовець зауважив, що згідно з постановою Кабміну України, звертатися за призначенням допомоги потрібно не пізніше, ніж через 12 календарних місяців після народження дитини. Однак, наприклад, українці, які мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях, часто не можуть цього зробити. З такою проблемою, як розповів Лубінець, нещодавно зіткнулася українка, яка врятувалася від бомбардувань росіянами Маріуполя, виїхавши до Бельгії. У цій країні жінка народила сина та оформила йому українське громадянство.

"Заявниця неодноразово письмово зверталась до державних органів України для отримання допомоги, однак отримувала лише роз’яснення про те, що орган соціального захисту населення за місцем її проживання не здійснює свої повноваження, а відповідного органу на території України не визначено", — зазначив Лубінець.

Позбавити українців за кордоном проблем, пов'язаних з державними виплатами можна, якщо змінити законодавство та адаптувати процедуру виплат до міжнародних стандартів соціального захисту.

Перші кроки до цього були зроблені після створення проєкту постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку призначення і виплати соціальної допомоги, виготовлення бланків посвідчень і забезпечення рішень суду". Однак, за словами Лубінця, цей документ не підтримали у Міністерстві юстиції України.

Усе через те, що у Верховній Раді України (ВРУ) раніше зареєстрували проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо продовження строків звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми на період дії воєнного стану в Україні". Він передбачає, що строки звернення щодо призначення допомоги при народженні дитини, продовжуються на період дії воєнного стану в Україні. На розгляд до парламенту документ потрапить після того, як його проаналізують у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Скільки виплатять батькам, якщо вони народять дитину у 2025 році

Розмір допомоги цьогоріч становить 41 280 грн. Під час першого платежу держава надасть молодим батькам 10 320 грн. Після цього їм щомісяця нараховуватимуть по 860 грн, допоки не виплатять усю суму.

Оформити держвиплати можна на порталі "Дія". Для цього потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису;

заповнити онлайн-форму для отримання допомоги;

підписати заяву електронним підписом;

якщо впевнені, що усі надані дані правильні — виплати почнуть з наступного дня після обробки заяви соціальним захистом.

Раніше стало відомо, що українцям доступна грошова допомога, розмір якої становить 3 тис. євро. На виплати можуть претендувати деякі підприємці.

Також ми розповідали, що жителі Сумської області у березні можуть подати заявку на грошову допомогу. Так, вразливим категоріям громадян мають виплатити по 10,8 тис. грн.