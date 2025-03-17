Выплаты после рождения ребенка — почему не начисляют помощь в 2025 году

Женщина держит ребенка на руках. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине после рождения ребенка государство выплачивает семьям финансовую помощь. Выплаты сохранили даже в условиях полномасштабной войны с Россией. Однако у некоторых граждан возникают проблемы с получением денег. Речь идет об украинцах, которые выехали за границу из-за войны и рожали детей в других странах.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, какие проблемы возникают у таких граждан и как получить выплаты после рождения ребенка за границей.

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Как пояснил в своем блоге на сайте Lb.ua Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, проблемы с получением госвыплат при рождении ребенка обусловлены некоторыми требованиями, в частности относительно места регистрации и сроков подачи документов.

Чиновник отметил, что согласно постановлению Кабмина Украины, обращаться за назначением помощи нужно не позднее, чем через 12 календарных месяцев после рождения ребенка. Однако, например, украинцы, у которых регистрация осталась на временно оккупированных территориях, часто не могут этого сделать. С такой проблемой, как рассказал Лубинец, недавно столкнулась украинка, которая спаслась от бомбардировок россиянами Мариуполя, выехав в Бельгию. В этой стране женщина родила сына и оформила ему украинское гражданство.

"Заявительница неоднократно письменно обращалась в государственные органы Украины для получения помощи, однако получала лишь разъяснения о том, что орган социальной защиты населения по месту ее проживания не осуществляет свои полномочия, а соответствующий орган на территории Украины не определен", — отметил Лубинец.

Избавить украинцев за рубежом от проблем, связанных с государственными выплатами можно, если изменить законодательство и адаптировать процедуру выплат к международным стандартам социальной защиты.

Первые шаги к этому были сделаны после создания проекта постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно порядка назначения и выплаты социальной помощи, изготовления бланков удостоверений и обеспечения решений суда". Однако, по словам Лубинца, этот документ не поддержали в Министерстве юстиции Украины.

Все из-за того, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) ранее зарегистрировали проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" о продлении сроков обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми на период действия военного положения в Украине". Он предусматривает, что сроки обращения о назначении помощи при рождении ребенка, продолжаются на период действия военного положения в Украине. На рассмотрение в парламент документ попадет после того, как его проанализируют в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Сколько выплатят родителям, если они родят ребенка в 2025 году

Размер помощи в этом году составляет 41 280 грн. Во время первого платежа государство предоставит молодым родителям 10 320 грн. После этого им ежемесячно будут начислять по 860 грн, пока не выплатят всю сумму.

Оформить госвыплаты можно на портале "Дія". Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале с помощью электронной подписи;

заполнить онлайн-форму для получения помощи;

подписать заявление электронной подписью;

если уверены, что все предоставленные данные правильные - выплаты начнут со следующего дня после обработки заявления социальной защитой.

Ранее стало известно, что украинцам доступна денежная помощь, размер которой составляет 3 тыс. евро. На выплаты могут претендовать некоторые предприниматели.

Также мы рассказывали, что жители Сумской области в марте могут подать заявку на денежную помощь. Так, уязвимым категориям граждан должны выплатить по 10,8 тыс. грн.