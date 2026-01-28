Виплати від БФ Право на захист — грошову допомогу можна отримати в чотирьох областях

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Взимку 2026 року в жителів кількох областей є можливість отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Зареєструватися у програмі зможуть тільки певні категорії громадян, яким дійсно потрібна фінансова підтримка.

Про це інформує пресслужба організації.

Детальніше про програму грошової допомоги

Йдеться про реалізацію програми підтримки від БФ "Право на захист" в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях.

Фінансування відбудеться в межах проєкту "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)" за підтримки уряду Сполучених Штатів.

Зареєструватися у програмі зможуть родини, які відповідатимуть всім критеріям:

відсутня грошова допомога від БФ "Право на захист"/інших організацій упродовж останніх трьох місяців;

є українське громадянство чи посвідка на проживання;

входять до списку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після 24 лютого 2022 року;

мешкають у вищевказаних областях;

дохід не перевищує 6,3 тис. грн на одну особу домогосподарства на місяць.

Також необхідно мати одну з категорій вразливості:

домогосподарство очолює самотня повнолітня особа з неповнолітніми дітьми чи літньою особою, віком понад 60+ років;

у домогосподарстві є лише літні громадяни (вік 60+ років), чи, які мають на утриманні дітей;

багатодітні родини;

домогосподарства з дітьми віком до двох років;

родини з вагітною жінкою;

домогосподарства з особами з інвалідністю І чи II групи /дитиною з інвалідністю, хворобами.

Як зареєструватися у програмі підтримки

Для того, щоб зареєструватися у програмі підтримки від БФ "Право на захист" в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях, необхідно самостійно подати передреєстраційну заявку через спеціальну форму.

"Форма призначена для попереднього збору контактної інформації потенційних учасників програми. ЇЇ заповнення не є реєстрацією та не гарантує отримання грошової допомоги. Отримані заявки буде опрацьовано відповідно до операційних можливостей Фонду. Під час опрацювання заявок працівники Фонду телефонуватимуть для верифікування інформації та перевірки відповідності зазначеним критеріям вразливості", — пояснили організатори.

