Виплати для постраждалих від війни — хто і де може отримати 3 тис. грн

Українські громадяни. Фото: Vladimir Prycek

Українцям, які зазнали поранення внаслідок бойових дій, катувань чи незаконного утримання, втратили рідних чи родичі зникли безвісти передбачена грошова підтримка у розмірі 3 тис. грн. Відповідна програма Харківської правозахисної групи та Данського інституту проти катувань поширюється на громади у Чернігівській області.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби громадської спілки Human Rights House Crimea.

Що треба знати про допомогу від правозахисників

Як зазначається, передбачена комплексна допомога постраждалим від воєнних злочинів. Право на неї передбачене виключно для цивільних осіб, які постраждали через воєнний злочин особисто або членів родини цивільних постраждалих.

Серед видів допомоги:

Фінансова допомога — розмір виплати становить 3 тис. грн; Правова підтримка — розшук зниклих безвісти (збір заяв, підготовка для передачі у міжнародні організації); Психологічна допомога громадянам, які постраждали від воєнних дій.

Для грошової допомоги цивільні громадяни повинні підпадати під одну з категорій:

отримання поранення;

вбивство;

зникнення безвісти та полон;

катування/незаконне утримання.

В деяких випадках, зокрема, у разі зникнення безвісти військовослужбовця, право на психологічну та правову допомогу матимуть родичі.

Як отримати допомогу постраждалим

Громадяни, які підпаюють під вимоги, мають заповнити спеціальну форму реєстрації на прийом до Харківської правозахисної групи для отримання допомоги в Чернігівській області. Надання консультації можливе виключно за попереднім записом.

Скриншот форми для реєстрації. Джерело: DIGNITY

Для отримання психологічної та правової допомоги доступний контактний номер телефону: 050 555 27 95.

