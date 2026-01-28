Виплати від УВКБ ООН — як і де отримати тим, кому більш ніж 55 років

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

29 січня 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть грошову допомогу жителям ще одного з українських міст, яких торкнулась війна. Виплати передбачені виключно вразливим верствам населення, зокрема, тим, кому більш ніж 55 років.

Про це анонсував пресцентр представництва у Telegram.

Кому надане право на фіндопомогу від УВКБ ООН

Оформлення виплат стане доступним від УВКБ ООН для мешканців міста Ромни Сумської області. Згідно з правилами, грошова допомога передбачена для двох основних груп людей, життя яких суттєво змінилося з початком війни. Йдеться про внутрішніх переселенців, які мають відповідний офіційний статус, отриманий протягом пів року, та біженців, які повернулись додому з-за кордону.

Серед інших умов права на виплати:

громадяни не отримували подібних виплат від організацій за попередні три місяці;

дохід не перевищує 6,3 тис. грн на особу.

Окрім того, громадянам необхідно належати до однієї з наступних категорій:

Родини, де є лише матір/батько, які самостійно виховують дітей до 18 років/чи мають громадян на утриманні, вік яких перевищує 55 років; Громадяни, яким понад 55 років, і вони самі ведуть господарство; Самотні люди від 55 років, які займаються вихованням малолітніх дітей; Домогосподарства з особами з інвалідністю/складними хворобами.

Як подати заявку у програмі допомоги в Ромнах

За інформацією організаторів, отримати допомогу від УВКБ ООН жителі Ромнів зможуть у четвер, 29 січня, зателефонувавши за спеціальним номером, що працює у період пн-пт з 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

"Четвер, 29 січня 2026 року, м. Ромни (Роменська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул.Соборна,13 (укриття біля ЦНАПу)", — повідомили у представництві.

Заявники отримають по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/міс. для кожного в домогосподарстві на три місяці). Кошти будуть перераховані на банківський рахунок.

Раніше ми повідомляли, що в одному з регіонів передбачене надання допомоги тим, хто постраждав від війни. Розмір таких виплат становить 3 тис. грн.

Також ми писали, що до січня у трьох областях триває реєстрація на гранти до 32 тис. грн. Виплати нададуть на ведення бізнесу.