Гранти до 32 тис. грн — де діє програма від Карітас

Гранти до 32 тис. грн — де діє програма від Карітас

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 13:00
Виплати від Карітас до 32 тис. грн — заявки приймають у трьох областях
Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

До 31 січня 2026 року у трьох українських областях громадяни можуть подати заявки на фінансові гранти до 32 тис. грн. Виплати нададуть на започаткування та розширення бізнесу. 

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Читайте також:

Де і кому доступні фінансові гранти до 32 тис. грн

Як зазначається, на грошову допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи (ВПО). Згідно з проєктом "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" від "Карітас- Спес Львівської Архідієцезії", громадянам нададуть фінансову допомогу на ведення чинного бізнесу чи проходження перекваліфікації.

Відповідна допомога покликана підняти показники виробництва агропродукції/тваринництва.

Учасниками програми можуть стати громадяни за трьох основних умов: 

  1. Наявність офіційного статусу внутрішнього переселенця; 
  2. Відсутність подібних виплат за іншими програмами підтримки упродовж останнього року;
  3. Проживання у західних регіонах.

Які суми допомоги та правила реєстрації

Суми фінансових грантів в рамках програми допомоги бізнесу, власниками якого є переселенці, наступні:

  • для розвитку аграрної справи не більш ніж 32,4 тис. грн (на придбання насіння, добрив, корму, техніки, худоби, на птахівництво, садівництво, ягідництво, на ветеринарну допомогу та необхідні ремонти).
  • для підтримки бізнесу не вище 32,4 тис. грн (на розвиток торгівлі, покращення послуг та ремонт).

Також можна отримати грант на професійне навчання/перекваліфікацію у сумі 32,4 тис. грн.

"Якщо Ви вирішите надати заявку з бюджетом понад 32 400 грн, Карітас-Спес може відмовити у розгляді Вашої заявки. Карітас-Спес Львівської Архідієцезії оцінить відповідність Вашого бюджету для сільськогосподарської діяльності, або іншої діяльності, якою аи плануєте займатися. На основі цієї оцінки Карітас- Спес Львівської Архідієцезії може вирішити надати меншу суму допомоги, ніж Ви запросили (з поясненням причини)", — йдеться у повідомленні.

Для попередньої реєстрації у програмі необхідно заповнити онлайн-анкету до 31 січня 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що українці з інвалідністю можуть отримати від держави разову допомогу від 7 тис. грн. Право на виплати гарантують тим, хто постраждав через вибухонебезпечні предмети.

Також ми розповідали, що в Сумах діє програма, що передбачає надання підтримки пенсіонерам Агенцією ООН. Громадянам важливо мати категорію вразливості. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
