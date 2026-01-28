Видео
Україна
Видео

Выплаты на зиму в четырех регионах — кто и как может получить

Выплаты на зиму в четырех регионах — кто и как может получить

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 11:00
Выплаты от БФ Право на защиту — денежную помощь можно получить в четырех областях
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Зимой 2026 года у жителей нескольких областей есть возможность получить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Зарегистрироваться в программе смогут только определенные категории граждан, которым действительно нужна финансовая поддержка.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Подробнее о программе денежной помощи

Речь идет о реализации программы поддержки от БФ "Право на защиту" в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Финансирование состоится в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" при поддержке правительства Соединенных Штатов.

Зарегистрироваться в программе смогут семьи, которые будут отвечать всем критериям:

  • отсутствует денежная помощь от БФ "Право на защиту"/других организаций в течение последних трех месяцев;
  • есть украинское гражданство или вид на жительство;
  • входят в список внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после 24 февраля 2022 года;
  • проживают в вышеуказанных областях;
  • доход не превышает 6,3 тыс. грн на одного человека домохозяйства в месяц.

Также необходимо иметь одну из категорий уязвимости:

  • домохозяйство возглавляет одинокое совершеннолетнее лицо с несовершеннолетними детьми или пожилым лицом в возрасте более 60+ лет;
  • в домохозяйстве есть только пожилые граждане (возраст 60+ лет), или, которые имеют на содержании детей;
  • многодетные семьи;
  • домохозяйства с детьми в возрасте до двух лет;
  • семьи с беременной женщиной;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью I или II группы/ребенком с инвалидностью, болезнями.

Как зарегистрироваться в программе поддержки

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе поддержки от БФ "Право на защиту" в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях, необходимо самостоятельно подать предрегистрационную заявку через специальную форму.

"Форма предназначена для предварительного сбора контактной информации потенциальных участников программы. Ее заполнение не является регистрацией и не гарантирует получение денежной помощи. Полученные заявки будут обработаны в соответствии с операционными возможностями Фонда. Во время обработки заявок работники Фонда будут звонить для верификации информации и проверки соответствия указанным критериям уязвимости", — пояснили организаторы.

Ранее мы рассказывали, что УВКБ ООН открыл регистрацию на денежную помощь еще в одном из городов, которых коснулась война. В частности, средства получат те, кому более 55 лет.

Также мы писали, что в одной из областей предусмотрено предоставление финансовой помощи тем, кто пострадал в результате войны. Размер такой выплаты составляет 3 тыс. грн.

