Выплаты от БФ Право на защиту — денежную помощь можно получить в четырех областях

Зимой 2026 года у жителей нескольких областей есть возможность получить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Зарегистрироваться в программе смогут только определенные категории граждан, которым действительно нужна финансовая поддержка.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Подробнее о программе денежной помощи

Речь идет о реализации программы поддержки от БФ "Право на защиту" в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Финансирование состоится в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" при поддержке правительства Соединенных Штатов.

Зарегистрироваться в программе смогут семьи, которые будут отвечать всем критериям:

отсутствует денежная помощь от БФ "Право на защиту"/других организаций в течение последних трех месяцев;

есть украинское гражданство или вид на жительство;

входят в список внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после 24 февраля 2022 года;

проживают в вышеуказанных областях;

доход не превышает 6,3 тыс. грн на одного человека домохозяйства в месяц.

Также необходимо иметь одну из категорий уязвимости:

домохозяйство возглавляет одинокое совершеннолетнее лицо с несовершеннолетними детьми или пожилым лицом в возрасте более 60+ лет;

в домохозяйстве есть только пожилые граждане (возраст 60+ лет), или, которые имеют на содержании детей;

многодетные семьи;

домохозяйства с детьми в возрасте до двух лет;

семьи с беременной женщиной;

домохозяйства с лицами с инвалидностью I или II группы/ребенком с инвалидностью, болезнями.

Как зарегистрироваться в программе поддержки

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе поддержки от БФ "Право на защиту" в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях, необходимо самостоятельно подать предрегистрационную заявку через специальную форму.

"Форма предназначена для предварительного сбора контактной информации потенциальных участников программы. Ее заполнение не является регистрацией и не гарантирует получение денежной помощи. Полученные заявки будут обработаны в соответствии с операционными возможностями Фонда. Во время обработки заявок работники Фонда будут звонить для верификации информации и проверки соответствия указанным критериям уязвимости", — пояснили организаторы.

