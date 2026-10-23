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Головна Фінанси Виплати на зиму: хто отримає на газ та електрику 19 400 грн

Виплати на зиму: хто отримає на газ та електрику 19 400 грн

Ua ru
23 жовтня 2026 13:00
Виплати від Карітас на зиму: хто отримає на газ та електрику 19 400 грн Новини.LIVE
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року представництво "Карітас України" відкрило реєстрацію на надання одноразової грошової допомоги для підготовки до опалювального сезону у місті Херсон. Виплати можна буде витратити на оплату природного газу та електроенергії.

Про те, хто може скористатися відповідним правом, розповідає видання Новини.LIVE

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Що передбачає грошова допомога на зиму

Як зазначається, "Карітас Херсон" реалізує проєкт "Зимова енергетична підтримка вразливих домогосподарств Херсонщини", що передбачає надання допомоги громадянам, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки для підготовки до нового опалювального сезону.

Такі виплати доступні для мешканців Зеленівського старостинського округу, якщо належать до вразливих категорій населення. А саме:

  1. Людям віком від 60 років;
  2. Громадянам з інвалідністю I-III групи;
  3. Людям із серйозними/хронічними хворобами;
  4. Одиноким матерям, батькам або опікунам, які виховують дітей віком до 18 років;
  5. Вагітним або жінкам, які годують грудьми та мають дитину віком до трьох років;
  6. Багатодітним сім’ям, де є троє або більше дітей;
  7. Родинам або людям, які живуть самі та втратили дохід через війну;
  8. Людям, які пережили насильство;
  9. Громадянам, які втратили житло;
  10. Родинам зниклих безвісти.
  11. Сім’ям або людям, які живуть самі та потребують соцпослуг, але не мають до них доступу.

Важливі нюанси для участі у програмі

За даними організаторів, для участі у проєкті потрібні документи, які підтвердять, що заявник відповідає вищевказаним умовам та щонайменше одній вразливій категорії.

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Виплати будуть недоступні, якщо родина вже отримувала аналогічну грошову допомогу на опалення від інших фондів або відповідну держпідтримку.

Розмір виплат та як відбуватиметься реєстрація

У рамках програми громадяни зможуть отримати разово 19 400 грн. Така сума буде надана на сім’ю або людину, яка проживає самотньо. Ці кошти можна витратити на оплату:

  • природного газу;
  • електричної енергії.

Відбір та реєстрація відбуватиметься за списками, які надали органи місцевого самоврядування. 

"Зараз команда Карітас Херсон опрацьовує потреби мешканців Зеленівки. Після перевірки списків працівники фонду зателефонують тим, хто може отримати допомогу, та розкажуть, що робити далі. Будь ласка, дочекайтеся дзвінка від команди фонду", — уточнили у фонді.

Також доступна гаряча лінія "Карітас Херсон" для уточнення деталей: 095 800 0577.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні World Food Programme працює в Кременчуку, де приймає заявки на виплату допомоги від переселенців з Краматорська. Гроші нададуть у розмірі 900 грн. Також можна буде отримати продуктові набори.  

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у кількох областях можна отримати фіндопомогу на сільське господарство. У рамках програми кошти нарахують домогосподарствам, які постраждали від війни. Гранти будуть доступі деяким окремим категоріям населення. Розмір допомоги сягатиме 32 500 грн.  

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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