Виплати для ВПО: де Карітас надасть кошти для оплати оренди житла

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Представництво "Карітас України" відкрило реєстрацію на проєкт Emergency Appeal 2026–2027 у місті Тернопіль. Він передбачає надання фінансової допомоги для оплати оренди житла на тривалий період для вразливих категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про те, для кого можливе оформлення виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Детальніше про орендну допомогу від Карітас

Як зазначають в організації, допомога передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які отримали офіційний статус у 2026 році. Ініціатива спрямована не лише на тимчасову підтримку громадян з оплатою оренди, а й на стабілізацію та поступове відновлення економічної самостійності.

Згідно з умовами програми, родинам для участі необхідно мати:

договір оренди житла, укладений між власником житла та очільником домогосподарства;

документ від власника, що підтвердить право власності на оселю.

Звернутися за виплатами громадяни зможуть за таких умов:

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є ВПО з офіційним статусом, отриманим цього року;

середньомісячний розмір доходу не перевищує 8 400 грн на кожного;

самотні матері/батьки/опікуни дітей до 18 років;

вагітні жінки або матері, які годують та мають дитину до трьох років;

люди із серйозним або хронічним хворобами, що потребують високовартісного лікування;

люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи/інвалідністю з дитинства;

багатодітні родини, де троє і більше неповнолітніх дітей;

родини без постійних доходів;

особи, які постраждали від насильства;

громадяни, які втратили житло через бойові дії;

особи з числа дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування;

родини зниклих безвісти;

Важливі нюанси програми підтримки

Перевагою в отриманні права на довгострокову фінансову підтримку стане готовність домогосподарства надалі самостійно оплачувати житло, зокрема завдяки:

працевлаштуванню;

перенавчанню та професійному розвитку;

участі у програмах бізнес-грантів;

отриманню агрогрантів та підтримки самозайнятості;

інших доступних можливостей для підвищення доходів.

Як подати заявку на участь у програмі

Громадяни, які бажають взяти участь у проєкті Emergency Appeal 2026–2027 від представництва "Карітас України" у місті Тернопіль, мають заповнити спеціальну анкету.

Водночас заповнення реєстраційної форми ще не гарантуватиме автоматичного отримання допомоги, адже заявки розглядатимуть відповідно до критеріїв програми та після оцінки життєвих обставин.

Наявність статусу переселенця, отриманого у 2026 році, та договору оренди житла є основними умовами участі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 12 областях України є можливість зареєструватися у програмі з надання грантів. Її реалізують за фінпідтримки Британії. Грошову допомогу можна отримати на підприємницьку діяльністі під час війни. Максимально нададуть 5 000 доларів.

Ще Новини.LIVE писали, що організація Helvetas Swiss Intercooperation надає допомогу у чотирьох регіонах. Програма підтримує громадян, які хочуть створити чи розширити бізнес, а також переселенців та біженців, які повернулися додому. Максимально можна отримати 139 100 грн.