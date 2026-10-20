Гривневі купюри в руці. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року Всесвітня продовольча програма (World Food Programme, WFP/ВПП ООН) в одному з українських міст реалізує програму підтримки для деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вона передбачає надання громадянам вразливих груп продуктових наборів та грошових виплат у розмірі 900 грн.



Про те, де та за яких умов можна отримати відповідну підтримку, розповідають Новини.LIVE.

Де доступна допомога від WFP

Йдеться про один із напрямків Всесвітньої продовольчої програми ООН, що є гуманітарною організацією, яка рятує життя людей у надзвичайних ситуаціях та надає харчову допомогу. Восени скористатися нею зможуть українські родини, які постраждали через війну та були змушені залишити свої оселі у місті Краматорськ Донецької області та переїхати у Кременчук.

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"Краматорців у місті та краматорців-ВПО у Кременчуці й регіоні запрошують заповнити форми для отримання гуманітарної допомоги", — повідомила Краматорська міська рада.

Громада міста за підтримки ВПП ООН надасть продовольчу допомогу жителям низки старостинських округів та всіх районів міста Краматорська.

Що передбачає міжнародна допомога

Як зазначається, жителі Краматорська, які лишаються у місті, отримають гуманітарну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми у вигляді продуктових наборів та грошової допомоги у розмірі 900 грн.

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Передбачається, що продуктові набори допоможуть родинам мати необхідний запас продуктів і трохи полегшать щоденні турботи. Особливо важлива відповідна підтримка для:

осіб старшого віку;

родин із дітьми;

тих, у кого обмежені можливості самостійно забезпечувати себе необхідним.

Як подати заявки на виплати та гумдопомогу

За даними міськради, жителі Краматорська, які лишаються у місті, мають заповнити спеціальні анкети. Вони різняться залежно від того, йдеться про родини з дітьми, чи домогосподарства без дітей.

Мешканцям міста, які отримали статус внутрішнього переселенця у Кременчуці або громадах поруч, також потрібно заповнити окремі форми попередньої реєстрації. Йдеться про:

Анкету для внутрішньо переміщених осіб з Краматорська у Кременчуці та прилеглих населених пунктів (родини з дітьми);

Анкету для переселенців з Краматорська у Кременчуці та довколишніх районів (родини без дітей).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в жовтні UNHCR Ukraine надасть жителям Полтавського регіону фіндопомогу на тримісячний період. Реєстрацію відкрили у низці населених пунктів для вразливих категорій людей, зокрема осіб похилого віку. Пенсіонери отримають допомогу у розмірі 4 100 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у чотирьох областях можна отримати допомогу на підтримку сільського господарства. У рамках програми виплати нададуть домогосподарствам, які постраждали через війну. Гранти доступі окремим групам населення. Сума фіндопомоги сягатиме 32 500 грн.