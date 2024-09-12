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Виплати на три місяці — де вразливі категорії українців отримають по 3,6 тис. грн

12 вересня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога на три місяці по 3,6 тис. грн — де доступні виплати
Гроші у руках. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

Вразливі категорії громадян та переселенці у Харкові можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН у вересні 2024 року. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.

Про це йдеться у Telegram-каналі unhcr.org.

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Умови програми допомоги від ООН

Організатори зауважують, що критерії вразливостей дещо змінилися, тому просять уважно ознайомитися з оновленими умовами програми.

Подавати заявки зможуть люди, які:

  • виїхали за кордон через воєнні дії, проте нині повернулися додому;
  • залишили рідну домівку через воєнні дії, перемістившись в іншу область, однак нині повернулись на постійну адресу проживання;
  • є ВПО протягом останніх шести місяців.

Також подавати заявки на отримання багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН можна за умов відповідності критеріям вразливостей:

  • родина має тільки одного з батьків, налічується одна чи кілька дітей віком до 18 років або є особи похилого віку від 55 років;
  • очолює сім'ю одна чи кілька самотніх осіб літнього віку від 55 років, особа похилого віку з однією/кількома неповнолітніми дітьми;
  • родина має одну/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби з документальним підтвердженням).

"Зверніть увагу! Для участі в програмі ваша родина повинна мати дохід, менший за 5 400 грн на особу. Також подати заявку можна, якщо раніше ви не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як ВПО або особи, які переміщувалися за кордон чи в межах України через війну, але вже повернулися (в Україну чи до своїх постійних місць проживання відповідно)", — йдеться у повідомленні.

Який розмір та як отримати допомогу

Обсяг фінансової допомоги — 3,6 тис. гривень. Виплати здійснять за три місяці на особу, тому загалом можна отримати майже 11 тис. гривень.

Як правило, пункти збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН працюють за адресами: м. Харків, вулиця Серпова 4-Б (простір "Свій"); Гімназійна набережна, 26. Однак для опрацювання збору заявок пункти час від часу закривають. За черговим відкриттям радять стежити у повідомленнях у Telegram-каналі.

Громадяни зможуть записатися у робочі дні з 10:00 до 17:00 за номером телефону: +380631826399.

Детальніше про умови й критерії програми можна дізнатися на:

  • гарячій лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
  • через електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадяни можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.

Також ми писали, що українцям доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.

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