Грошова допомога від ООН на оренду житла — де і кому доступні виплати

Ключі від квартири. Фото: ukrainianingermany.de

Українці в одному з регіонів можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Як зазначається, подавати заявки можуть люди, які проживають у місті Дніпро та області. Фінансову допомогу буде надавати УВКБ ООН у Дніпропетровській області потягом пів року.

"Встигніть подати заявку для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році. Підтримка передбачає відшкодування вартості оренди впродовж шести місяців", — йдеться у повідомленні.



Отримати допомогу зможуть:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання, які спроможні оплачувати оренду житла після закінчення терміну дії цієї програми грошової допомоги;

переселенці, які проживають у тимчасовому житлі під загрозою виселення, особливо ті, хто проживає в школах і дитсадках, у зв'язку з поверненням цих закладів до навчання;

ВПО, які проживають у орендованому житлі, однак перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитись у притулок;

новоприбулі переселенці (до першого року в момент реєстрації у проєкті), які не бажають проживати у притулку.

Як отримати грошову допомогу

Подавати заявки можуть громадяни, які проживають у місті Дніпро та області, заповнивши анкету.

"Зверніть увагу, заповнення цієї гугл-форми є обов'язковим етапом подання заявки. Заповнення анкети не є гарантією участі", — пишуть організатори.

У разі, якщо людина підходитиме за умовами, з нею зв'яжуться.

З деталями умов програми можна ознайомитися за посиланням.

Також доступна інформаційна підтримка за номером телефону: 0 800 750 104.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.

Також ми писали, що у вересні 2024 року українці в одному з регіонів можуть отримати нові виплати від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на оренду житла.