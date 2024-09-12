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Выплаты на три месяца — где уязвимые категории украинцев получат по 3,6 тыс. грн

12 сентября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь на три месяца по 3,6 тыс. грн — где доступны выплаты
Деньги в руках. Фото: Ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

Уязвимые категории граждан и переселенцы в Харькове могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН в сентябре 2024 года. Для этого нужно соответствовать установленным требованиям.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

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Условия программы помощи ООН

Организаторы отмечают, что критерии уязвимостей несколько изменились, поэтому просят внимательно ознакомиться с обновленными условиями программы.

Подавать заявки смогут люди, которые:

  • выехали за границу из-за военных действий, однако ныне вернулись домой;
  • покинули родной дом из-за военных действий, переместившись в другую область, однако ныне вернулись на постоянный адрес проживания;
  • являются ВПЛ в течение последних шести месяцев.

Также подавать заявки на получение многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН можно при условии соответствия критериям уязвимостей:

  • семья имеет только одного родителя, насчитывается один или несколько детей в возрасте до 18 лет или есть пожилые люди от 55 лет;
  • возглавляет семью один или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет, пожилого возраста с одним/несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет одного/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни с документальным подтверждением).

"Обратите внимание! Для участия в программе ваша семья должна иметь доход менее 5 400 грн на человека. Также подать заявку можно, если раньше вы не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как ВПЛ или лица, перемещавшиеся за границу или в пределах Украины из-за войны, но уже вернулись (в Украину или в свои постоянные места проживания соответственно)", — говорится в сообщении.

Какой размер и как получить помощь

Объем финансовой помощи — 3,6 тыс. гривен. Выплаты будут осуществлены за три месяца на человека, поэтому можно получить почти 11 тыс. гривен.

Как правило, пункты сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН работают по адресам: г. Харьков, улица Серпова 4-Б (пространство "Свое"); Гимназическая набережная, 26. Однако для обработки сбора заявок пункты время от времени закрывают. За очередным открытием приема советуют следить в сообщениях в Telegram-канале.

Граждане смогут записаться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по телефону +380631826399.

Подробнее об условиях и критериях программы можно узнать на:

  • горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
  • по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов граждане могут получить денежную помощь от УВКБ ООН по аренде жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.

Также мы писали, что украинцам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.

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