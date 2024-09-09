Грошова допомога у 2024 році — деякі українці отримають виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.

Про це інформує unhcr.org у Telegram-каналі.

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Хто може отримати виплати у Полтаві

Як зазначається, 9 вересня вразливі категорії громадян зможуть подавати заявки на виплати в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від ООН у Кременчуці, а 12 вересня — у Полтаві. Програма діятиме до кінця року.

Оформити виплати зможуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), переміщені протягом останніх шести місяців по країні;

громадяни, які повернулись на свої місця постійного проживання після вимушеного переміщення в інший область/країну через воєнні дії від 24.02.2022 року.

Необхідно підпадати під один із критеріїв вразливості:

родина має лише одного з батьків (батько чи мати) з одним/кількома неповнолітніми дітьми чи з громадянами похилого віку (більше 55 років);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або літній громадянин з однією дитиною або неповнолітніми дітьми;

родини, де є особи з особливими потребами (є інвалідність, хронічні хвороби).

Реєстрація доступна у разі:

якщо сім'я не отримувала раніше матеріальну допомогу від міжнародних організацій;

дохід менш ніж за 5,4 тис. гривень на члена родини.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Розмір допомоги встановлено на рівні 3,6 тис. гривень на особу. Виплати будуть здійснювати упродовж трьох місяців.

Сукупна сума, яку отримає кожен член родини, становитиме 10,8 тис. гривень.

Адреси, де працюватимуть пункти реєстрації:

офіс у м. Кременчуці: вул. І. Мазепи, 58, буде працювати 9 вересня 2024 року (понеділок ) з 09.00 до 15.00;

офіс у м. Полтава: вул. Володимира Козака, 14, буде працювати 12 вересня 2024 року (четвер) з 10.00 до 15.00.

В організації додали, що публікуватимуть інформацію про графіки роботи інших пунктів збору даних у телеграм-каналі, тому просять стежити за публікаціями.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній поліції попередили українців про активну діяльність шахраїв, які в мережі пропонують фейкову "фінансову допомогу". Одна із жертв таких аферистів втратила 30 тис. гривень.

Раніше ми писали, що жителі прифронтових територій мають право на фінансову допомогу для підготовки до опалювального сезону. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати гроші на купівлю твердого палива.