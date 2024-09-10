Фінансова допомога від NRC — як подати заявку на нові виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським громадянам доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.

Про це повідомляє NRC у соцмережі Facebook.

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Умови програми від Норвезької ради

Як ідеться у повідомленні, Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні почала приймати заявки на оформлення багатоцільової грошової допомоги.

Долучитися до програми можуть громадяни з вразливих категорій, які:

зараз проживають на території, де тривають бойові дії;

постраждали від агресії Росії;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили свій дім.

Водночас, якщо людина раніше отримувала грошову допомогу від NRC, то все одно зможе подати заявку на додаткові виплати.

Сума грошової допомоги від NRC

Сума фінансової допомоги від Норвезької ради — 3,6 тис. гривень на одну особу. Виплати здійснюватимуть три місяці, тому загалом можна отримати 10,8 тис. гривень.

Разом із заявкою потрібно буде зазначити особисту інформацію, зокрема ідентифікаційний код. Також організатори просять увімкнути GPS на пристрої для перевірки місцеперебування.

У разі успішного проходження заявки банківські дані людини передадуть фінансовим установам, зокрема Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram, для переказу грошей.

Подати заявки на фінансову допомогу від NRC можна за наступним посиланням. Заявки прийматимуть до 18 вересня о 17:00.

"Подання заявки не означає, що вас автоматично буде обрано для отримання грошової допомоги. NRC переконується у відповідності для програми і ретельно перевіряє заявки, щоб допомогти найбільш вразливим категоріям населення. Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC чи іншої організації, ви можете бути позбавлені пріоритету допомоги залежно від ваших поточних обставин", — додали організатори.

Отримати додаткову інформацію щодо допомоги від NRC можна за такими каналами зв'язку:

месенджер у Facebook;

гаряча лінія за номером: 0 800 302 007;

електронна адреса: ua.info@nrc.no.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року українці в одному з регіонів можуть отримати нові виплати від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на оренду житла.

Також ми писали, що в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.