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Виплати на оздоровлення — хто має право на бонус у 2025 році

25 лютого 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати на оздоровлення для держслужбовців — як і скільки доплачують до зарплат
Здійснення підрахунку на калькуляторі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Працівники бюджетної сфери щороку отримують додатковий бонус до заробітної плати у вигляді допомоги на оздоровлення. На таку виплату мають право українські державні службовці, що також має свої особливості.

Це прописано у законі №889 "Про державну службу".

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Так, згідно зі статтею цього закону, матеріальну допомогу на оздоровлення державним службовцям мають надавати разом зі щорічною основною відпусткою. 

У зв'язку з цим відпустка для таких осіб є:

  • довгоочікуваним оплачуваним відпочинком тривалістю 24 календарних дні під час воєнного часу (у мирний час — 30 днів);
  • додатковими коштами у вигляді оздоровчих — у розмірі середньомісячної зарплати для держслужбовців держорганів, які не провели класифікацію посад держслужби.

Загалом виплата "оздоровчих" є обов'язковою також для:

  • посадовців місцевого самоврядування;
  • педагогів та науковців;
  • працівників інших бюджетних закладів та установ освіти;
  • медичних та фармпрацівників;
  • бібліотекарів;
  • представників будинків культури та музеїв.

Коли мають виплачувати "оздоровчі"

Матеріальна допомога на оздоровлення є гарантованою державою виплатою. Її мають виплачувати один раз на рік під час призначення щорічної відпустки. У кожному держоргані під час формування фонду оплати праці на бюджетний період закладають гроші на оздоровлення.

Для визначення суми грошової допомоги множать два показники:

  • середньоденну зарплату держслужбовця;
  • середньомісячну кількість робочих днів у конкретному розрахунковому періоді.

Водночас, якщо громадянин не скористається правом на щорічну основну відпустку, то матеріальна допомога "згорить", адже її не можна перенести на інший період, як відпустку.  
 
Також у законодавстві не передбачені норми виплати "оздоровчих" у разі поділу періоду відпустки. Їх виплачують так:

  • повний обсяг — у разі надання частини щорічної основної відпустки;
  • повний обсяг — у разі надання основної безперервної її частини тривалістю щонайменше два тижні;
  • пропорційно кількості днів відпустки до кількості днів повної її тривалості, на що має право державний службовець.

Раніше ми писали про зміни, які принесла з собою повномасштабна війна з РФ. Йдеться про затримки зарплат, що було серйозним порушенням для роботодавців у мирний час. 

Також ми повідомляли, що цьогоріч мінімальна зарплата становитиме 8 тис. грн, адже уряд заморозив на рівні попереднього року. Якщо в декого зарплата буде меншою від мінімалки, то її мають "дотягнути" шляхом доплати.

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