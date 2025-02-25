Виплати на оздоровлення для держслужбовців — як і скільки доплачують до зарплат

Виплати на оздоровлення — хто має право на бонус у 2025 році
Працівники бюджетної сфери щороку отримують додатковий бонус до заробітної плати у вигляді допомоги на оздоровлення. На таку виплату мають право українські державні службовці, що також має свої особливості.
Це прописано у законі №889 "Про державну службу".
Щорічний бонус до зарплати держслужбовця
Так, згідно зі статтею цього закону, матеріальну допомогу на оздоровлення державним службовцям мають надавати разом зі щорічною основною відпусткою.
У зв'язку з цим відпустка для таких осіб є:
- довгоочікуваним оплачуваним відпочинком тривалістю 24 календарних дні під час воєнного часу (у мирний час — 30 днів);
- додатковими коштами у вигляді оздоровчих — у розмірі середньомісячної зарплати для держслужбовців держорганів, які не провели класифікацію посад держслужби.
Загалом виплата "оздоровчих" є обов'язковою також для:
- посадовців місцевого самоврядування;
- педагогів та науковців;
- працівників інших бюджетних закладів та установ освіти;
- медичних та фармпрацівників;
- бібліотекарів;
- представників будинків культури та музеїв.
Коли мають виплачувати "оздоровчі"
Матеріальна допомога на оздоровлення є гарантованою державою виплатою. Її мають виплачувати один раз на рік під час призначення щорічної відпустки. У кожному держоргані під час формування фонду оплати праці на бюджетний період закладають гроші на оздоровлення.
Для визначення суми грошової допомоги множать два показники:
- середньоденну зарплату держслужбовця;
- середньомісячну кількість робочих днів у конкретному розрахунковому періоді.
Водночас, якщо громадянин не скористається правом на щорічну основну відпустку, то матеріальна допомога "згорить", адже її не можна перенести на інший період, як відпустку.
Також у законодавстві не передбачені норми виплати "оздоровчих" у разі поділу періоду відпустки. Їх виплачують так:
- повний обсяг — у разі надання частини щорічної основної відпустки;
- повний обсяг — у разі надання основної безперервної її частини тривалістю щонайменше два тижні;
- пропорційно кількості днів відпустки до кількості днів повної її тривалості, на що має право державний службовець.
Раніше ми писали про зміни, які принесла з собою повномасштабна війна з РФ. Йдеться про затримки зарплат, що було серйозним порушенням для роботодавців у мирний час.
Також ми повідомляли, що цьогоріч мінімальна зарплата становитиме 8 тис. грн, адже уряд заморозив на рівні попереднього року. Якщо в декого зарплата буде меншою від мінімалки, то її мають "дотягнути" шляхом доплати.
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