Зарплати у 2025 році — чому українцям можуть їх не платити

Жінка рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Затримка зарплати — серйозне порушення, за яке роботодавів в Україні серйозно карали у мирний час. Але повномасштабна війна з РФ змінила правила гри на ринку праці.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, на яких підставах роботодавець може уникнути відповідальності за невиплату зарплат.

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Як зазначили у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці, зарплату українцям мали б виплачувати двічі на місяць. Але зараз в країні форс-мажорні обставини — війна.

"Якщо виплата здійснюється через установи банків — то об’єктивних підстав для невиплати зарплати набагато менше, ніж коли зарплату виплачують у касі підприємства", — розповіли фахіві.

При цьому у Держпраці зауважують, що відповідно до статті 10 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець повинен робити усе можливе, щоби працівники вчасно отримували свої заробітні плати.

Які гроші отримає працівник, якщо його звільнять у 2025 році

Кодекс законів про працю передбачає одразу декілька виплат, залежно від того, з якої причини працівник пішов з роботи. Так, у статті 47 КЗпП вказано, що розрахунок з працівником складається з:

зарплати;

вихідної допомоги за умови, що така виплата передбачається договором;

компенсації за невикористані дні відпусток;

додаткових гарантій, передбачених колективним договором.

Отже, загальна сума компенсації у кожного такого працівника буде індивідуальною.

Нагадаємо, мінімальна зарплата у 2025 році становитиме 8 тис. грн. Змінювати розмір виплат уряд наразі не планує.

Також нещодавно ми розповідали, як покарають роботодавця, якщо працівник отримав травму на виробництві. Законодавством передбачено, що усі травми та нещасні випадки мають реєструватися підприємством.