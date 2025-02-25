Выплаты на оздоровление для госслужащих — как и сколько доплачивают к зарплатам

Осуществление подсчета на калькуляторе. Фото: Freepik

Работники бюджетной сферы ежегодно получают дополнительный бонус к заработной плате в виде помощи на оздоровление. На такую выплату имеют право украинские государственные служащие, что также имеет свои особенности.

Это прописано в законе №889 "О государственной службе".

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Так, согласно статье этого закона, материальную помощь на оздоровление государственным служащим должны предоставлять вместе с ежегодным основным отпуском.

В связи с этим отпуск для таких лиц является:

долгожданным оплачиваемым отдыхом продолжительностью 24 календарных дня во время военного периода (в мирное время — 30 дней);

дополнительными средствами в виде оздоровительных — в размере среднемесячной зарплаты для госслужащих госорганов, которые не провели классификацию должностей госслужбы.

В целом выплата "оздоровительных" является обязательной также для:

должностных лиц местного самоуправления;

педагогов и ученых;

работников других бюджетных заведений и учреждений образования;

медицинских и фармработников;

библиотекарей;

представителей домов культуры и музеев.

Когда должны выплачивать "оздоровительные"

Материальная помощь на оздоровление является гарантированной государством выплатой. Ее должны выплачивать один раз в год при назначении ежегодного отпуска. В каждом госоргане при формировании фонда оплаты труда на бюджетный период закладывают деньги на оздоровление.

Для определения суммы денежной помощи умножают два показателя:

среднедневную зарплату госслужащего;

среднемесячное количество рабочих дней в конкретном расчетном периоде.

В то же время, если гражданин не воспользуется правом на ежегодный основной отпуск, то материальная помощь "сгорит", ведь ее нельзя перенести на другой период, как отпуск.



Также в законодательстве не предусмотрены нормы выплаты "оздоровительных" в случае разделения периода отпуска. Их выплачивают так:

полный объем — в случае предоставления части ежегодного основного отпуска;

полный объем — в случае предоставления основной непрерывной его части продолжительностью не менее двух недель;

пропорционально количеству дней отпуска к количеству дней полной его продолжительности, на что имеет право государственный служащий.

Ранее мы писали об изменениях, которые принесла с собой полномасштабная война с РФ. Речь идет о задержках зарплат, что было серьезным нарушением для работодателей в мирное время.

Также мы сообщали, что в этом году минимальная зарплата составит 8 тыс. грн, ведь правительство заморозило на уровне предыдущего года. Если у некоторых зарплата будет меньше минималки, то ее должны "дотянуть" путем доплаты.