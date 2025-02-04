Зарплати в Україні — які правила доплати до мінімалки у 2025 році

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

В Україні встановлена мінімальна гарантована сума заробітної плати, нижче якої роботодавці не мають права платити, щоб не потрапити під перевірку Державної служби з питань праці. Якщо зарплата менша від мінімальної за повноцінно виконану роботу, то її потрібно "дотягнути" шляхом доплати.

Про особливості такої вимоги йдеться у ст. 31 Закону "Про оплату праці" №108.

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Які правила доплати до мінімальної зарплати

Оскільки існують понаднормові, нічні, різні доплати і надбавки, індексація, то "дотягування" зарплати до мінімальної має свої правила.

Так, на 2025 рік розмір мінімальної зарплати становить 8 тис. грн. До "мінімалки" порівнюється не тільки оклад, а вся сума разом з виплатами. Наприклад, якщо оклад працівника становить 3,48 тис. грн, то з певними доплатами сума становить 8,05 тис. грн, у такому разі доплату робити не треба.



Що стосується індексації зарплати, то вона не входить до виплат, які йдуть понад мінімальний рівень. Тому, якщо працівник мав зарплату 7,09 тис. грн, а після індексації отримав зарплату 8,04 тис. грн, то доплати до "мінімалки" не буде. Якщо ж індексації нема, то доплата, щоб було 8 тис. грн має становити 10 грн.

Загалом заробітна плата, яка перевищує 8 тис. грн ще не говорить про те, що працівнику не потрібна доплата. Бувають випадки, коли людина працює вночі і їй нарахували 8,2 тис. грн зарплати, з яких 900 грн є "нічні". Під час доплати до "мінімалки" плату "нічних" не враховують. Тому, такому працівнику мають донарахувати ще 700 грн.

Які виплати не враховують для доплати до "мінімалки"

Є цілий перелік виплат, які не враховують під час визначення доплати до мінімальної зарплати:

доплата за несприятливі умови праці, високий ризик для здоров’я для бюджетників;

доплата за роботу у нічний період, яка становить 40% від оплати кількості годин роботи у такий час;

оплата за понаднормову роботу;

виплата за роз’їзний характер роботи (для водіїв);

премії до ювілейних, святкових дат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відбувається на українському ринку праці та де платять найвищі зарплати. Відомо, що дефіцит працівників призвів до перегляду зарплат.

Також ми писали, що у комітеті ВРУ з питань фінансів повідомили, що хоч зарплати в Україні підскочили, однак, якщо перевести виплати у долари, то виявиться, що оплата праці суттєво знизилась через девальвацію гривні.