Фінанси Перекази від 1 000 грн в "Ощад24/7": які проблеми мають клієнти

Дата публікації: 15 травня 2026 06:01
Жорсткі правила Ощадбанку унеможливили перекази у застосунку: кого торкнулося
Смартфон у руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року у держфінустанові "Ощадбанк" діють жорсткі обмеження на здійснення фінансових операцій для посиленої безпеки. Через особливості підтвердження переказів у застосунку "Ощад24/7" деякі клієнти позбавлені можливості відправляти кошти.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на повідомлення банку у соцмережі Facebook.

Які проблеми з лімітами на перекази в Ощадбанку

Згідно з повідомленням однієї з клієнток держфінустанови, у банку суттєво підкоригували правила на здійснення грошових переказів, що унеможливило взагалі відповідні операції. Йдеться про ліміти, встановлені на перекази через мобільний застосунок та офіційний портал "Ощад24/7".

Щоб здійснити переказ, необхідно не перевищити запроваджений ліміт. Якщо сума вища, то це вимагає додаткового підтвердження шляхом надсилання смс-повідомлення власнику картки на фінансовий номер телефону, до якої він прив'язаний.

У разі поповнення рахунку через "Мобільний Ощад" без підтвердження допускається сума, що не перевищує 1 000 грн. Водночас, для більшого обсягу коштів клієнт повинен вести відповідний код.

Однак проблема полягає в тому, що не скрізь по Україні є гарне стільникове покриття, особливо це стосується клієнтів, які перебувають у прифронтових регіонах та в "гарячих точках", де є лише інтернет-зв'язок.

"Поверніть можливість підтвердження операцій відбитком, багатьом ваші смс-підтвердження не доходять. Або присилайте їх на телеграм", — йдеться у зверненні.

Навіщо Ощадбанк ввів ліміти та інші деталі

Протягом останніх кількох років спостерігався сплеск шахрайської активності. У зв'язку з цим Ощадбанк запровадив ліміт з підтвердженням переказу через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону відправника, починаючи зі 100 грн. Однак згодом переглянув рівень обмеження і підняв "стелю" до 1 000 грн. До цього підтверджувати перекази можна було кількома каналами.

Там зазначили, що це є одним із багатьох заходів для убезпечення коштів громадян від протиправних списань.

У банку пояснили, що дія відповідних обмежень затверджена у нормах постанови №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Здійснювати перекази в "Ощад 24/7" між картами можна надалі без змін. Зокрема, щоб зробити відправлення на картку банку, необхідно:

  • зайти у меню та обрати "‎Перекази";
  • перейти у розділ "‎Перекази‌‎ між картками"‎;
  • вказати необхідний тип переказу;
  • обрати карту, куди має бути виконаний переказ;
  • вказати номер карти отримувача/відсканувати;
  • погодитися з комісією;
  • зазначити пункт "‎Продовжити"‎;
  • внести пароль з смс/Face ID/Touch ID.

Щоб переказати на карту іншої фінустанови, потрібно:

  • зайти у розділ "‎Перекази"‎;
  • обрати опцію "‎На картку іншого банку"‎;
  • вказати карту, звідки необхідно зробити переказ;
  • зазначити номер карти отримувача, суму;
  • дати згоду на комісію;
  • натиснути "‎Продовжити"‎;
  • ввести код з смс-повдіомлення/Face ID/Touch ID.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто повинен надати персональні дані Ощадбанку протягом 30 днів. У банку уточнили, що йдеться про заходи для належної перевірки, що передбачають отримання актуальних: адреси реєстрації, місця проживання та суми доходу за місяць.  

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку не передбачається оформлення довідки про стан рахунку онлайн, а доступне виключно у відділеннях. Відповідний документ може знадобитися у низці випадків. Також така послуга має окрему плату.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
