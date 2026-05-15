Жорсткі правила Ощадбанку унеможливили перекази у застосунку: кого торкнулося

Перекази від 1 000 грн в "Ощад24/7": які проблеми мають клієнти
У травні 2026 року у держфінустанові "Ощадбанк" діють жорсткі обмеження на здійснення фінансових операцій для посиленої безпеки. Через особливості підтвердження переказів у застосунку "Ощад24/7" деякі клієнти позбавлені можливості відправляти кошти.
Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на повідомлення банку у соцмережі Facebook.
Які проблеми з лімітами на перекази в Ощадбанку
Згідно з повідомленням однієї з клієнток держфінустанови, у банку суттєво підкоригували правила на здійснення грошових переказів, що унеможливило взагалі відповідні операції. Йдеться про ліміти, встановлені на перекази через мобільний застосунок та офіційний портал "Ощад24/7".
Щоб здійснити переказ, необхідно не перевищити запроваджений ліміт. Якщо сума вища, то це вимагає додаткового підтвердження шляхом надсилання смс-повідомлення власнику картки на фінансовий номер телефону, до якої він прив'язаний.
У разі поповнення рахунку через "Мобільний Ощад" без підтвердження допускається сума, що не перевищує 1 000 грн. Водночас, для більшого обсягу коштів клієнт повинен вести відповідний код.
Однак проблема полягає в тому, що не скрізь по Україні є гарне стільникове покриття, особливо це стосується клієнтів, які перебувають у прифронтових регіонах та в "гарячих точках", де є лише інтернет-зв'язок.
"Поверніть можливість підтвердження операцій відбитком, багатьом ваші смс-підтвердження не доходять. Або присилайте їх на телеграм", — йдеться у зверненні.
Навіщо Ощадбанк ввів ліміти та інші деталі
Протягом останніх кількох років спостерігався сплеск шахрайської активності. У зв'язку з цим Ощадбанк запровадив ліміт з підтвердженням переказу через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону відправника, починаючи зі 100 грн. Однак згодом переглянув рівень обмеження і підняв "стелю" до 1 000 грн. До цього підтверджувати перекази можна було кількома каналами.
Там зазначили, що це є одним із багатьох заходів для убезпечення коштів громадян від протиправних списань.
У банку пояснили, що дія відповідних обмежень затверджена у нормах постанови №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Здійснювати перекази в "Ощад 24/7" між картами можна надалі без змін. Зокрема, щоб зробити відправлення на картку банку, необхідно:
- зайти у меню та обрати "Перекази";
- перейти у розділ "Перекази між картками";
- вказати необхідний тип переказу;
- обрати карту, куди має бути виконаний переказ;
- вказати номер карти отримувача/відсканувати;
- погодитися з комісією;
- зазначити пункт "Продовжити";
- внести пароль з смс/Face ID/Touch ID.
Щоб переказати на карту іншої фінустанови, потрібно:
- зайти у розділ "Перекази";
- обрати опцію "На картку іншого банку";
- вказати карту, звідки необхідно зробити переказ;
- зазначити номер карти отримувача, суму;
- дати згоду на комісію;
- натиснути "Продовжити";
- ввести код з смс-повдіомлення/Face ID/Touch ID.
