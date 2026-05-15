Жорсткі правила Ощадбанку унеможливили перекази у застосунку: кого торкнулося

У травні 2026 року у держфінустанові "Ощадбанк" діють жорсткі обмеження на здійснення фінансових операцій для посиленої безпеки. Через особливості підтвердження переказів у застосунку "Ощад24/7" деякі клієнти позбавлені можливості відправляти кошти.

Які проблеми з лімітами на перекази в Ощадбанку

Згідно з повідомленням однієї з клієнток держфінустанови, у банку суттєво підкоригували правила на здійснення грошових переказів, що унеможливило взагалі відповідні операції. Йдеться про ліміти, встановлені на перекази через мобільний застосунок та офіційний портал "Ощад24/7".

Щоб здійснити переказ, необхідно не перевищити запроваджений ліміт. Якщо сума вища, то це вимагає додаткового підтвердження шляхом надсилання смс-повідомлення власнику картки на фінансовий номер телефону, до якої він прив'язаний.

У разі поповнення рахунку через "Мобільний Ощад" без підтвердження допускається сума, що не перевищує 1 000 грн. Водночас, для більшого обсягу коштів клієнт повинен вести відповідний код.

Однак проблема полягає в тому, що не скрізь по Україні є гарне стільникове покриття, особливо це стосується клієнтів, які перебувають у прифронтових регіонах та в "гарячих точках", де є лише інтернет-зв'язок.

"Поверніть можливість підтвердження операцій відбитком, багатьом ваші смс-підтвердження не доходять. Або присилайте їх на телеграм", — йдеться у зверненні.

Навіщо Ощадбанк ввів ліміти та інші деталі

Протягом останніх кількох років спостерігався сплеск шахрайської активності. У зв'язку з цим Ощадбанк запровадив ліміт з підтвердженням переказу через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону відправника, починаючи зі 100 грн. Однак згодом переглянув рівень обмеження і підняв "стелю" до 1 000 грн. До цього підтверджувати перекази можна було кількома каналами.

Там зазначили, що це є одним із багатьох заходів для убезпечення коштів громадян від протиправних списань.

У банку пояснили, що дія відповідних обмежень затверджена у нормах постанови №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Здійснювати перекази в "Ощад 24/7" між картами можна надалі без змін. Зокрема, щоб зробити відправлення на картку банку, необхідно:

зайти у меню та обрати "‎Перекази";

перейти у розділ "‎Перекази‌‎ між картками"‎;

вказати необхідний тип переказу;

обрати карту, куди має бути виконаний переказ;

вказати номер карти отримувача/відсканувати;

погодитися з комісією;

зазначити пункт "‎Продовжити"‎;

внести пароль з смс/Face ID/Touch ID.

Щоб переказати на карту іншої фінустанови, потрібно:

зайти у розділ "‎Перекази"‎;

обрати опцію "‎На картку іншого банку"‎;

вказати карту, звідки необхідно зробити переказ;

зазначити номер карти отримувача, суму;

дати згоду на комісію;

натиснути "‎Продовжити"‎;

ввести код з смс-повдіомлення/Face ID/Touch ID.

