Виплати до 1 тис. доларів — кому з родин Карітас надає грошову допомогу

У 2026 році в одному з українських прифронтових регіонів благодійний фонд "Caritas-Spes Kharkiv" реалізує проєкт підтримки родин, які постраждали від бойових дій та евакуювались з небезпечних населених пунктів. В його рамках передбачене надання фінансової допомоги.

Про це свідчить інформація, оприлюднена пресслужбою організації.

Кому з родин надають грошову допомогу

За даними БФ "Caritas-Spes Kharkiv", йдеться про проєкт "Emergency Appeal", що передбачає надання підтримки для домогосподарств у Харківській області.

Він покликаний допомогти сім'ям, яких безпосередньо торкнулася війна. Право на виплати мають ті, хто постраждав від бойових дій у прифронтових населених пунктах за останній місяць.

Грошову допомогу нададуть за умови дотримання таких умов:

Було втрачено майно/отримано поранення у зв'язку з бойовими діями (подія сталась протягом останніх 30 днів); Була проведена евакуація/здійснено самоевакуацію на основі офіційних наказів за попередній місяць; Відсутня будь-яка інша допомога від організацій чи фондів за останні три місяці.

У благодійній організації наголосили, що підтримують виключно тих, хто не мав до цього фінансової допомоги, а подія, пов'язана з війною, сталась недавно. Ті, хто раніше постраждав через війну, не зможуть отримати виплати.

Сума грошової допомоги та куди звертатись

В рамках проєкту БО "Caritas-Spes Kharkiv" надає тим, хто постраждав від бойових дій, по 10,8 тис. грн кожному. Однак максимально родина зможе оформити виплати для чотирьох осіб. Загальна допустима сума не перевищуватиме 43,2 тис. грн (995 доларів).

У разі, якщо українці підпадають під вищевказані умови і хочуть взяти участь у проєкті Emergency Appeal, можуть звернутися за консультацією за номером у будні з 10:00 до 15:00: 380673085299.

Також необхідно мати пакет документів (допускаються електронні документи з державного застосунку "Дія"):

паспорт/ідентифікаційний код;

посвідка на тимчасове проживання;

довідка переселенця;

реквізити рахунку в банку;

два документи з підтвердженням вразливості.

