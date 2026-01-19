Выплаты семьям на детей от 7 тыс. грн — ПФУ уточнили, как назначают

Взрослые с ребенком. Фото: suspilne.media

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили особенности назначения новой денежной помощи для детей, действующей с начала 2026 года. Также рассказали, когда ждать принятия решения о начислении соответствующих выплат заявителям.

Об этом говорится в сообщении одного из главных региональных управлений ПФУ.

Какие выплаты стали доступны на детей в 2026 году

В ПФУ уточнили, что новые выплаты на детей предусмотрены законом 4681-IX, который направлен на усиление господдержки семей с детьми во время войны. Его нормы предусматривают предоставление большего размера помощи при рождении ребенка и расширение поддержки по уходу за ними.

Граждане могут получить повышенную сумму помощи при рождении ребенка. Она выплачивается единовременно в размере 50 тыс. грн. При рождении двух и более детей помощь предоставляют на каждого ребенка.

Также можно воспользоваться новым видом поддержки семей с детьми в виде помощи по уходу до годовалого возраста. Размер такой помощи составляет 7 тыс. грн и будет выплачиваться все 12 месяцев. Если речь идет об уходе за ребенком с инвалидностью, то в сумме 10,5 тыс. грн.

В то же время, для семей, где ребенок родился до января 2026 года, однако не достиг годовалого возраста, сохранится право на получение предыдущих выплат (860 грн) до полного их завершения. Параллельно можно оформить новую доплату до достижения ребенком годовалого возраста.

Когда обращаться и когда начислят выплаты

По информации фонда, для того, чтобы получить помощь при рождении ребенка, необходимо заявление о назначении подать в орган ПФУ не позднее чем через 12 месяцев с даты появления ребенка.

Для назначения всех видов госпомощи семьям с детьми заявление с документами можно подать следующими способами:

лично — в Сервисный центр Пенсионного фонда;

через почту в адрес органа ПФУ;

дистанционно — через портал е-услуг фонда, через портал "Дія" или средства Социального портала е-услуг Минсоцполитики;

Согласно правилам, специалисты Пенсионного фонда должны рассмотреть документы, необходимые для назначения таких видов госпомощи семьям с детьми, и назначить начисление выплат в течение десяти дней с даты подачи заявления.

Ранее мы сообщали, что с января в Украине вступил в силу закон по поддержке семей с детьми. В частности, известно, какие теперь действуют правила относительно декретных выплат.

Также писали, что семьи, которые хотят оформить новую денежную помощь на детей, должны использовать средства из конкретного перечня вещей. В частности, известно, на что можно именно разрешается тратить деньги.