Виплати у 10,8 тис. грн — де стартує нова хвиля допомоги від UNHCR Ukraine

Дорослі з дітьми. Фото: Freepik

З 3 листопада 2025 року деяким українцям стане доступною можливість записатися на реєстрацію в програмі фінансової підтримки від UNHCR Ukraine, що передбачає надання 10,8 тис. грн. Право долучитися до неї матимуть громадяни в одному з українських міст протягом наступного тижня.

Таку можливість анонсували в організації у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Де стартує нова хвиля допомоги від UNHCR Ukraine

За даними організаторів, з наступного тижня відкриють запис у чергу на надання грошової допомоги для жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Фінансова підтримка буде доступна виключно двом категоріям громадянам, які через агресію РФ були змушені залишити власні домівки. Йдеться про переселенців, які або виїздили в інші регіони та в підсумку повернулись додому, або ті, хто прибув з інших небезпечних районів у Кривий Ріг, якщо це сталося не більш ніж пів року тому. Також кошти будуть доступні біженцям, які повернулись у місто після виїзду за кордон.

Серед умов на отримання допомоги:

дохід на кожну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн;

громадяни не отримували останні три місяці аналогічні виплати.

Також необхідно підпадати під такі критерії вразливості:

родину очолює матір, батько чи опікун, де є діти до 18 років, чи люди похилого віку у понад 55 років;

у сім'ї є лише люди похилого віку;

особи старшого віку самі виховують неповнолітніх дітей;

у родині є громадяни з тяжкими захворюваннями чи інвалідністю.

Коли і як подати заявку на участь у програмі

Як зазначається, відкриється запис на реєстрацію на грошову допомогу в м. Кривий Ріг за адресою вул. Володимира Бизова, 5, в наступні дати:

3 листопада 2025 року (понеділок);

4 листопада 2025 року (вівторок);

6 листопада 2025 року (четвер);

7 листопада 2025 року (п'ятниця).

"Консультація та запис на реєстрацію відбувається в порядку живої черги (запису по телефону немає!). Як буде набрано кількість людей, яку ми можемо опрацювати — черга буде закрито", — йдеться у повідомленні.



Під час консультації та запису громадяни в обов'язковому порядку мають:

перелічити всіх охочих з родини отримати допомогу;

надати ідентифікаційні коди та паспорти всіх таких осіб;

вказати родинні зв'язки;

бути переміщеними за останні шість місяців на момент реєстрації.

Раніше ми писали, що для молоді стартував проєкт допомоги від організації Finn Church Aid (FCA). Він передбачає надання грантів у понад 100 тис. грн.

Також повідомлялося, що в одному з регіонів доступна програма допомоги від Червоного Хреста України. Виплати передбачені на розвиток підприємництва під час війни.