Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям виплатять 10,8 тис. грн — хто отримає гроші від UNHCR

Українцям виплатять 10,8 тис. грн — хто отримає гроші від UNHCR

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:05
Виплати у 10,8 тис. грн — де стартує нова хвиля допомоги від UNHCR Ukraine
Дорослі з дітьми. Фото: Freepik

З 3 листопада 2025 року деяким українцям стане доступною можливість записатися на реєстрацію в програмі фінансової підтримки від UNHCR Ukraine, що передбачає надання 10,8 тис. грн. Право долучитися до неї матимуть громадяни в одному з українських міст протягом наступного тижня. 

Таку можливість анонсували в організації у Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Де стартує нова хвиля допомоги від UNHCR Ukraine

За даними організаторів, з наступного тижня відкриють запис у чергу на надання грошової допомоги для жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Фінансова підтримка буде доступна виключно двом категоріям громадянам, які через агресію РФ були змушені залишити власні домівки. Йдеться про переселенців, які або виїздили в інші регіони та в підсумку повернулись додому, або ті, хто прибув з інших небезпечних районів у Кривий Ріг, якщо це сталося не більш ніж пів року тому. Також кошти будуть доступні біженцям, які повернулись у місто після виїзду за кордон. 

Серед умов на отримання допомоги:

  • дохід на кожну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн;
  • громадяни не отримували останні три місяці аналогічні виплати.

Також необхідно підпадати під такі критерії вразливості:

  • родину очолює матір, батько чи опікун, де є діти до 18 років, чи люди похилого віку у понад 55 років;
  • у сім'ї є лише люди похилого віку;
  • особи старшого віку самі виховують неповнолітніх дітей;
  • у родині є громадяни з тяжкими захворюваннями чи інвалідністю.

Коли і як подати заявку на участь у програмі 

Як зазначається, відкриється запис на реєстрацію на грошову допомогу в м. Кривий Ріг за адресою вул. Володимира Бизова, 5, в наступні дати: 

  • 3 листопада 2025 року (понеділок);
  • 4 листопада 2025 року (вівторок);
  • 6 листопада 2025 року (четвер); 
  • 7 листопада 2025 року (п'ятниця). 

"Консультація та запис на реєстрацію відбувається в порядку живої черги (запису по телефону немає!). Як буде набрано кількість людей, яку ми можемо опрацювати — черга буде закрито", — йдеться у повідомленні.
 
Під час консультації та запису громадяни в обов'язковому порядку мають: 

  • перелічити всіх охочих з родини отримати допомогу;
  • надати ідентифікаційні коди та паспорти всіх таких осіб;
  • вказати родинні зв'язки;
  • бути переміщеними за останні шість місяців на момент реєстрації.

Раніше ми писали, що для молоді стартував проєкт допомоги від організації Finn Church Aid (FCA). Він передбачає надання грантів у понад 100 тис. грн

Також повідомлялося, що в одному з регіонів доступна програма допомоги від Червоного Хреста України. Виплати передбачені на  розвиток підприємництва під час війни. 

виплати фінансова допомога ВПО гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації