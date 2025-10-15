Відео
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — кому виплатять до 5 тис. доларів

Грошова допомога від Карітас — кому виплатять до 5 тис. доларів

Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:00
Виплати від Карітас для вразливих груп українців — хто і де зможе отримати до 5 тис. доларів
Жінка рахує гроші. Фото: Freepik

У жовтні 2025 року українці можуть долучитися до програми допомоги, що реалізують спільно Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps та Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", покликану надати підтримку самозайнятим громадянам та мікропідприємцям. В її рамках можна буде отримати до 5 тис. доларів.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто і де зможе отримати допомогу до 5 тис. доларів

Як зазначається, долучитися до нового проєкту під назвою "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" можуть самозайняті громадяни та мікропідприємці в Одеській області.

Програма охопить такі райони: 

  • Болградський;
  • Білгород-Дністровський;
  • Березівський.

Передбачається надання фінансової допомоги у розмірі від 1 тис. до 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті) на запуск або розвиток власної справи. Завдяки цьому вразливі домогосподарства та громади, які постраждали від війни отримають зміцнення стійкості через захист та відновлення засобів виробництва харчових продуктів та інших джерел доходу. 

Кошти дозволяється витратити на такі цілі: 

  • обладнання;
  • інструменти;
  • ресурси, необхідні для бізнесу.

Цільовими категоріями учасників є внутрішні переселенці та місцеві жителі, які постраждали від війни та мають такі вразливості:

  • у родині є люди з інвалідністю;
  • ветерани/члени їхніх родин;
  • безробітні громадяни від 50 років;
  • низький рівень доходу (нижчі за 8 тис. грн);
  • етнічні спільноти;
  • домогосподарства з дітьми, людьми похилого віку чи з інвалідністю, які очолюють жінки.

Як взяти участь у програмі допомоги

Як повідомляють організатори, відбір учасників відбудеться на конкурсній основі. Для попередньої реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму.

Уточнити деталі щодо дії програми в області можна за такими контактами:

  • Телефон гарячої лінії: 0952957731;
  • Телефон для зауважень та пропозицій: 0 800 336 734.

"Цей проєкт реалізується фондом Карітас Одеса УГКЦ за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK aid в межах Програми BLOOM. Програма впроваджується BLOOM консорціумом, до якого входять Mercy Corps, International Rescue Committee  (IRC), Swisscontact та Право на Захист (R2P)", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що UNICEF надає допомогу на нагальні зимові потреби для сімей з дітьми. Виплати на зиму передбачені для жителів у прифронтових регіонах.  

Ще розповідали про те, що фіндопомогу на лікування можуть отримати громадяни в одному з міст. Зокрема, виплати передбачені на різні складні життєві ситуації.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
