Україна
Допомога малозабезпеченим родинам — скільки дадуть на зиму

Допомога малозабезпеченим родинам — скільки дадуть на зиму

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 23:20
Виплата у 6,5 тисяч гривень на зиму — хто ще з українців отримає
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українські сім'ї з низьким рівнем доходу, наприклад ті, які живуть у прифронтових регіонах, отримають одноразову грошову допомогу. Так, держава виплатить їм по 6,5 тисячі гривень за програмою "Тепла зима"

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Читайте також:

Виплата 6,5 тисячі гривень малозабезпеченим сім'ям

Як пояснив очільник міністерства, виплати повинні з'явитися вже цієї зими, коли уряд затвердить відповідне рішення. Кошти для цього вже передбачені.

За його словами, Мінсоц завершує підготовку нормативного акта, який найближчим часом винесуть на розгляд Кабміну.

"Наразі ми працюємо над цим актом. Маємо на найближчий Кабмін винести питання щодо 6,5 тисяч гривень для сімей з-поміж малозабезпечених, у тому числі тих, що проживають на прифронтових територіях. Це зимова підтримка", — зазначив Улютін.

Міністр соціальної політики підкреслив: щойно Кабмін ухвалить рішення, виплати одразу запровадять.

Виплати за програмою Тепла зима 

У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима" зазначається, що ця ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити державною підтримкою найбільш соціально вразливих громадян під час зими.

Передбачається, що люди отримають по 6,5 тисячі гривень на зимовий період 2025/2026.

Як стало відомо раніше, в Україні в деяких громадах  виплачуватимуть по 10 тисяч гривень сім'ям з дітьми. Програма спрямована на те, щоб забезпечити належні умови для розвитку, навчання та безпечного дитинства. Також ми писали про затримки соціальних виплат. Проблема торкнулася малозабезпечених сімей. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
