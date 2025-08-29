Виплати до Дня Незалежності у 2025 році — що робити тим українцям, які не отримали гроші

Гроші та пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

До Дня Незалежності України у 2025 році держава виплачувала додаткову фінансову підтримку громадянам. Так, у серпні гроші отримали майже мільйон осіб.

Однак є громадяни, яким виплати досі не надійшли, тож сайт Новини.LVIE розповідає, що їм потрібно зробити.

Читайте також:

Що робити українцям, які не отримали виплати до Дня Незалежності

Як повідомили у Пенсійному фонді України, гроші вже нарахували:

пенсіонерам – разом із пенсією; військовослужбовцям – через військові частини.

Ще частина громадян отримала кошти на підставі поданих заяв до ПФУ.

Нарахування виплат ще продовжується, однак у ПФУ підкреслюють, що якщо громадяни не отримають допомогу до 1 жовтня 2025 року, тоді їм варто подати заяву. Тоді виплати мають надійти до 1 листопада.

"Якщо особа набула статус ветерана війни/Захисника і Захисниці України до 24 серпня, за виплатою можна звернутися до 1 листопада поточного року", — пояснили у ПФУ.

Як подати заявку на виплату

Є кілька варіантів, як це зробити:

онлайн у довільній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису;

особисто в письмовій формі в територіальному підрозділі уповноваженого відомства;

поштою на адресу Пенсійного фонду.

У заяві потрібно вказати реквізити паспорта, номер банківського рахунку за стандартом IBAN, ідентифікаційний код (якщо він є) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання виплати до Дня Незалежності України.

Раніше ми розповідали, що українцям, яким не вистачає стажу для виходу не пенсію, не залишать без грошей. Їм дозволять оформити мінімальні виплати.