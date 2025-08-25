Виплати від World Vision International — хто і де отримає 10,8 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські громадяни з числа вразливих категорій отримають фінансову допомогу в рамках проєкту, що реалізує громадська організація "Молодіжний рух "Будь вільний" спільно з World Vision International. Обсяг фіндопомоги обмежений, а виплати розраховані виключно на мешканців Запорізької об'єднаної територіальної громади.

Про це йдеться у повідомленні пабліка "Гуманітарна допомога в м. Запоріжжя".

Хто отримає виплати у Запорізькій ОТГ

Як зазначається, йдеться про проєкт "Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні", що імплементує Консорціум реагування за фінансуванням уряду Сполучених Штатів для мешканців Запорізької ОТГ.

Допомогу нададуть: родинам, які до цього не отримували за останні три місяці виплати за цим проєктом від організацій: World Vision International, "Молодіжний Рух "Будь Вільний", "БФ "Руки милості", "Відповідальні громадяни" та "Угорська екуменічна служба допомоги".

Претендувати на грошову допомогу зможуть домогосподарства:

з низьким доходом — не більш ніж 6 318 грн на одну особу на місяць;

родини, які мають від трьох дітей або дітей до двох років;

внутрішні переселенці;

самотні батьки та вагітні жінки;

родини, що складаються з осіб похилого віку (від 60 років);

особи з інвалідністю першої або другої групи або дитиною з інвалідністю, є серйозні проблеми зі здоров'ям;

родини, де хтось отримав поранення або загинув внаслідок обстрілів;

житло яких було зруйноване/пошкоджене внаслідок обстрілів;

мешкають у будинку/квартирі приймаючої сім'ї, орендованій оселі;

проживають у безпосередній близькості до лінії фронту (не більш ніж 30 км).

При цьому відповідність лише одному з критеріїв не буде достатньою підставою для надання допомоги.

Розмір допомоги та інші нюанси

Загальний розмір допомоги становить 10,8 тис. грн на члена домогосподарства (в розрахунку 3,6 тис. грн/особа/місяць, протягом трьох місяців).

Реєстрація за електронною формою на оформлення допомоги можлива тільки за попереднім записом. При цьому організатори попередили, що в разі досягнення ліміту реєстраційну форму закриють.

