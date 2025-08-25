Відео
Українці отримають гроші від World Vision International — деталі

Українці отримають гроші від World Vision International — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 13:00
Виплати від World Vision International — хто і де отримає 10,8 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські громадяни з числа вразливих категорій отримають фінансову допомогу в рамках проєкту, що реалізує громадська організація "Молодіжний рух "Будь вільний" спільно з World Vision International. Обсяг фіндопомоги обмежений, а виплати розраховані виключно на мешканців Запорізької об'єднаної територіальної громади.

Про це йдеться у повідомленні пабліка "Гуманітарна допомога в м. Запоріжжя"

Читайте також:

Хто отримає виплати у Запорізькій ОТГ

Як зазначається, йдеться про проєкт "Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні", що імплементує Консорціум реагування за фінансуванням уряду Сполучених Штатів для мешканців Запорізької ОТГ.

Допомогу нададуть: родинам, які до цього не отримували за останні три місяці виплати за цим проєктом від організацій: World Vision International, "Молодіжний Рух "Будь Вільний", "БФ "Руки милості", "Відповідальні громадяни" та "Угорська екуменічна служба допомоги".

Претендувати на грошову допомогу зможуть домогосподарства:

  • з низьким доходом — не більш ніж 6 318 грн на одну особу на місяць;
  • родини, які мають від трьох дітей або дітей до двох років;
  • внутрішні переселенці;
  • самотні батьки та вагітні жінки;
  • родини, що складаються з осіб похилого віку (від 60 років);
  • особи з інвалідністю першої або другої групи або дитиною з інвалідністю, є серйозні проблеми зі здоров'ям;
  • родини, де хтось отримав поранення або загинув внаслідок обстрілів;
  • житло яких було зруйноване/пошкоджене внаслідок обстрілів;
  • мешкають у будинку/квартирі приймаючої сім'ї, орендованій оселі;
  • проживають у безпосередній близькості до лінії фронту (не більш ніж 30 км).

При цьому відповідність лише одному з критеріїв не буде достатньою підставою для надання допомоги.

Розмір допомоги та інші нюанси

Загальний розмір допомоги становить 10,8 тис. грн на члена домогосподарства (в розрахунку 3,6 тис. грн/особа/місяць, протягом трьох місяців).

Реєстрація за електронною формою на оформлення допомоги можлива тільки за попереднім записом. При цьому організатори попередили, що в разі досягнення ліміту реєстраційну форму закриють. 

Раніше ми розповідали, що у серпні переселенці можуть подати заявки на участь у програмі від БФ "Карітас України". Кошти нададуть на фінансування витрат на оренду житла

Також писали про проєкт з надання фіндопомоги, що реалізують в одному з регіонів за підтримки Данського Червоного Хреста. Виплати зможуть оформити евакуйовані сім'ї у розмірі 10,8 тис. грн.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
