Главная Финансы Выплаты ко Дню Независимости получили не все — что делать

Выплаты ко Дню Независимости получили не все — что делать

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 06:10
Выплаты ко Дню Независимости в 2025 году — что делать тем украинцам, которые не получили деньги
Деньги и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Ко Дню Независимости Украины в 2025 году государство выплачивало дополнительную финансовую поддержку гражданам. Так, в августе деньги получили почти миллион человек.

Однако есть граждане, которым выплаты до сих пор не поступили, поэтому сайт Новини.LVIE рассказывает, что им нужно сделать.

Читайте также:

Что делать украинцам, которые не получили выплаты ко Дню Независимости

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, деньги уже начислили:

  • пенсионерам - вместе с пенсией;
  • военнослужащим — через воинские части.

Еще часть граждан получила средства на основании поданных заявлений в ПФУ.

Начисление выплат еще продолжается, однако в ПФУ подчеркивают, что если граждане не получат помощь до 1 октября 2025 года, тогда им стоит подать заявление. Тогда выплаты должны поступить до 1 ноября.

"Если лицо приобрело статус ветерана войны/Защитника и Защитницы Украины до 24 августа, за выплатой можно обратиться до 1 ноября текущего года", — пояснили в ПФУ.

Как подать заявку на выплату

Есть несколько вариантов, как это сделать:

  • онлайн в произвольной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи;
  • лично в письменной форме в территориальном подразделении уполномоченного ведомства;
  • по почте в адрес Пенсионного фонда.

В заявлении нужно указать реквизиты паспорта, номер банковского счета по стандарту IBAN, идентификационный код (если он есть) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение выплаты ко Дню Независимости Украины.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, которым не хватает стажа для выхода не пенсию, не оставят без денег. Им позволят оформить минимальные выплаты. Узнавайте также, кто из украинцев может получить гранты до 1 миллиона гривен.

выплаты День Независимости деньги пенсионеры военные
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
