Соціальна пенсія у 2025 році — кому з українців можуть не призначити

В Україні громадяни, які досягнули пенсійного віку, проте через відсутність достатньої кількості страхового стажу не мають права на оформлення пенсії, можуть отримувати від держави тимчасову допомогу (соціальна пенсія). Для відповідної виплати також необхідно дотримуватися певних умов.

У 2025 році зросли вимоги до тривалості страхового стажу, потрібного для виходу на заслужений відпочинок за віком. Згідно з ними, для отримання права на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 32 років стажу для жінок та чоловіків.

Для тих, у кого після 60 років не буде необхідного обсягу стажу, передбачене право на пенсію у 63 роки за наявності кількості страхового стажу від 22 до 31 року, або в 65 років — за наявності стажу від 15 до 21 років.

Якщо громадянин не матиме навіть 15 років офіційного стажу, то, починаючи з 65-річчя зможе оформити державну соціальну допомогу замість пенсії (так звану соціальну пенсію за віком).

Розмір соціальної пенсії у серпні 2025 року становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 грн) та розміром середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу за останні пів року, проте не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює нині 3028 грн.

Право на соцпенсію за віком без трудового стажу перераховують кожні шість місяців, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Кому можуть відмовити у призначенні допомоги

У законодавстві містяться норми, згідно з якими не всім пенсіонерам, яким не вистачає стажу для пенсії, держава гарантує право на тимчасову допомогу. Виплати не призначають у таких випадках:

Розмір середньомісячного сукупного доходу родини у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців більший за 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Громадянин отримує пенсію або соцдопомогу, працює чи займається діяльністю, що пов’язана з надходженням доходу. Один із членів родини упродовж року перед зверненням здійснив покупку (оплату сервісу) на суму, що перевищує 50 тис. грн. Виявлені додаткові джерела доходів, не вказані в декларації про доходи та майно (зокрема, від здачі в оренду житла, від утримання худоби/птиці). Хтось із членів родини має другу квартиру (будинок) і загальна площа житла більша за 21 кв. метр на одну особу і додатково 10,5 квадратного метра на родину, або більше одного авто (іншого транспорту).

Соцдопомогу громадянам, у яких немає достатнього стажу, можуть призначати попри вищевказані обмеження, якщо у родині є особа з інвалідністю. За таких обставин рішення ухвалять після обстеження матеріально-побутових умов особи.

