Головна Фінанси Українцям пропонують гранти до 1 млн грн — хто може отримати

Українцям пропонують гранти до 1 млн грн — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 22:06
Гроші для старту власного бізнесу — кому нададуть гранти до 1 млн грн
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українським підприємцям, які працюють у креативній індустрії, держава надаватиме гранти. Йдеться про суми у розмірі до 1 мільйона гривень.

Про це йдеться на сайті Кабміна України.

Читайте також:

Кому надаватимуть гранти

За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, гранти зможуть отримати: 

  • 100 тисяч гривень — фрілансери-ФОПи;
  • 200 тисяч гривень —  бізнес, що створює одне робоче місце;
  • 500 тисяч гривень — якщо бізнес створить два робочі місця (співфінансування 70/30);
  • 1 мільйон гривень — якщо будуть створені чотири робочі місця (співфінансування 70/30).

"Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців", — зазначається у повідомленні. 

До програми можуть долучитися кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектура, дизайн, медіа, фотографія, розробники ігор і ПЗ, PR та реклама, індивідуальна мистецька діяльність.

Детальніше про програму "Власна справа"

Програму заснували три роки тому і за цей час гранти були видані 28 тисячам українців. Гроші були витрачені на відкриття або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій (УБД) надали більш ніж дві тисячі грантів.

Нагадаємо, Міністерство економіки надає гранти бізнесам, які постраждали від російських обстрілів. Подавати заявку можна через Дію. Дізнавайтесь також, як у серпні збільшилися пенсії

Кабінет міністрів виплати гроші бізнес гранти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
