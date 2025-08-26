Гроші для старту власного бізнесу — кому нададуть гранти до 1 млн грн

Українцям пропонують гранти до 1 млн грн — хто може отримати
Українським підприємцям, які працюють у креативній індустрії, держава надаватиме гранти. Йдеться про суми у розмірі до 1 мільйона гривень.
Про це йдеться на сайті Кабміна України.
Кому надаватимуть гранти
За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, гранти зможуть отримати:
- 100 тисяч гривень — фрілансери-ФОПи;
- 200 тисяч гривень — бізнес, що створює одне робоче місце;
- 500 тисяч гривень — якщо бізнес створить два робочі місця (співфінансування 70/30);
- 1 мільйон гривень — якщо будуть створені чотири робочі місця (співфінансування 70/30).
"Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців", — зазначається у повідомленні.
До програми можуть долучитися кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектура, дизайн, медіа, фотографія, розробники ігор і ПЗ, PR та реклама, індивідуальна мистецька діяльність.
Детальніше про програму "Власна справа"
Програму заснували три роки тому і за цей час гранти були видані 28 тисячам українців. Гроші були витрачені на відкриття або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій (УБД) надали більш ніж дві тисячі грантів.
Нагадаємо, Міністерство економіки надає гранти бізнесам, які постраждали від російських обстрілів. Подавати заявку можна через Дію. Дізнавайтесь також, як у серпні збільшилися пенсії.
