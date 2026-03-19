Допомога для ВПО: вразливі категорії отримають 2 000 грн

Жінка з дитиною.

У березні 2026 року благодійна організація "Global Empowerment Mission Ukraine" відкрила прийом заявок на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Краматорська. Йдеться про надання виплат в розмірі 2 000 гривень на квартал.

Про це інформують Новини.LIVE.

Кому буде доступна фіндопомога для ВПО у 2 000 грн

Як зазначається, право на виплати мають переселенці з Краматорська, які фактично проживають у Дніпропетровській області. Грошову допомогу зможуть отримати тільки ВПО з числа вразливих категорій.

"Краматорці. Благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine відкриває прийом заяв на отримання грошової допомоги в розмірі 2 000 гривень (один раз на квартал) для внутрішньо переміщених осіб із вразливих категорій, які відповідають визначеним критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку для участі у програмі зможуть громадяни, які мають один із таких статусів:

Особи похилого віку від 60 років; Громадяни з інвалідністю першої-другої груп; Діти з інвалідністю; Родини з трьома і більше дітьми; Одинокі батьки з неповнолітніми дітьми; Опікуни дітей; Родичі загиблих; Родини осіб, які зникли безвісти; Рідні полонених; Особи, які постраждали через аварію на ЧАЕС.

Необхідне підтвердження факту місця перебування згідно довідки ВПО у Дніпропетровській області, окрім Павлоградського, Синельниківського, Нікопольського районів.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Як зазначається, внутрішньо переміщені особи зможуть подати документи для отримання грошової допомоги в розмірі 2 000 грн від благодійного фонду "Global Empowerment Mission Ukraine" з 19.03.2026 до 26.03.2026 з 10.00 до 16.00 (субота до 15:00, неділя — вихідний), оформивши картку ПУМБ у ХАБі за адресою м. Дніпро, б-р. Слави, 12.

Необхідно буде додати такі документи (копії з оригіналами):

паспорт (1, 2 сторінка, реєстрація), для ID карта необхідний витяг;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує належність до вразливої категорії;

довідка про відкриття рахунку (IBAN картки ПУМБ).

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine надасть допомогу жителям Ромнів. Запрошують до участі у програмі грошової допомоги у сумі 10 800 грн вразливі категорії населення.

Також ми повідомляли, що навесні у Дніпрі можна буде отримати допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Допомога передбачена для кількох вразливих категорій людей.

Часті питання

Яка ще допомога доступна для ВПО

Також навесні переселенці можуть отримати фіндопомогу від БФ "Право на захист". Йдеться про громадян, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях.

У рамках проєкту "Консорціум Реагування" передбачене надання 10 800 грн (по 3 600 грн на три місяці). Взяти участь у програмі зможуть родини з особами з інвалідністю І-II групи, літніми людьми.

Чи доступна допомога переселенцям з дітьми навесні

У Чернігівському регіоні можна подати заявки на допомогу французькій гуманітарній організації "Acted" громадянам з дітьми. Для участі у програми запрошують багатодітні родини з дітьми до 18 років, а також з дітьми до двох років.

Кожен в родині зможе отримати виплату у розмірі 3 600 грн на місяць. Виплати здійснять разово за три місяці.