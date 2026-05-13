Грошові виплати у травні: кому з українців дадуть додаткову допомогу

У травні для частини українців передбачили додаткову грошову допомогу. Гроші нарахують за програмою "Турбота. На зустріч киянам". Самі виплати прив’яжуть до святкування Дня Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Новини.LIVE.

Детальніше про виплату грошової допомоги

Одноразову допомогу мають отримати 35 000 киян. Місто витратить на цю підтримку майже 30 мільйонів гривень. Розмір виплат коливатиметься від 800 до 1500 гривень.

Хто отримає гроші й скільки

Найбільшу виплату — 1500 гривень, передбачили для:

праведників Бабиного Яру;

учасників народного ополчення, які обороняли місто з вересня до листопада 1941 року;

ветеранів підпільно-партизанського руху;

батьків та матерів загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

Підтриму в 1000 гривень нарахують:

репресованим та членам їхніх сімей, яких було примусово переселено;

особам, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;

дітям-сиротам;

особам, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

Натомість по 800 гривень отримають:

люди, яким платять соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;

українці, яким надають фінпідтримку на важкохворих дітей;

ті, хто користується допомогою на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

особи, які одержують допомогу при усиновленні дитини;

мешканці столиці, які одержують державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;

кияни, які одержують допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

люди, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;

мешканці Києва, які одержують державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особи, які одночасно належать до кількох категорій, отримають лише одну допомогу. Але у більшому розмірі.

