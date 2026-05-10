Одноразова грошова допомога у 1500 гривень — хто з українців отримає виплату у травні

Виплати по 1500 гривень отримали не всі українці: коли будуть гроші
Нову виплату у 1 500 гривень від держави у квітні отримала лише частина населення. Іншим отримувачам одноразову грошову допомогу нарахують вже у травні. Це стосується "нових" претендентів на виплати і тих українців, які залишилися без грошей минулого місяця.
Про це повідомила начальниця головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області Олена Корчака, передає Новини.LIVE.
Кому нарахують гроші у травні
За словами Олени Корчаки, по 1 500 гривень громадянам нарахують до 25 травня. Грошову допомогу виплатять тим, кому:
- пенсія або соціальна допомога призначалася до 1 квітня 2026 року;
- виплати не встигли нарахувати в квітневий період через технічні або процедурні проблеми.
"У квітні людям нараховувалася допомога або пенсія, а вже в травні доплатити їм відповідну одноразову допомогу", — сказала Корчак.
Як отримати одноразову допомогу
Нарахування додаткової фінансової допомоги відбувається в автоматичному режимі. Гроші зараховуватимуться на ті самі банківські рахунки, на які людям надходять пенсія чи соціальна допомога. Українцям, які користуються послугами Укрпошти, виплату віддають із черговою пенсією.
Кому виплачують одноразову грошову допомогу
Виплата надходить:
- людям похилого віку;
- людям з інвалідністю;
- малозабезпеченим сім’ям;
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- багатодітним родинам та одиноким батькам;
- отримувачам базових соціальних виплат.
Для тих, хто належить одразу до кількох категорій отримувачів сума не змінюється і становить 1 500 гривень.
Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українці з Чернігівської області можуть отримати по 10 800 гривень допомоги на кожного члена родини. Фінансову підтримку надасть Данська рада у справах біженців (DRC). Відомо, яким умовам потрібно відповідати, щоб нарахували фінпідтримку.
Ще Новини.LIVE писали, що у травні українці з прифронтових та постраждалих від атак громад нададуть фінансову підтримку від Норвегії. Грошова допомога розрахоана на жителів Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.