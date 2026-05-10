Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати по 1500 гривень отримали не всі українці: коли будуть гроші

Виплати по 1500 гривень отримали не всі українці: коли будуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 08:00
Одноразова грошова допомога у 1500 гривень — хто з українців отримає виплату у травні
Гроші, люди в парку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Нову виплату у 1 500 гривень від держави у квітні отримала лише частина населення. Іншим отримувачам одноразову грошову допомогу нарахують вже у травні. Це стосується "нових" претендентів на виплати і тих українців, які залишилися без грошей минулого місяця.

Про це повідомила начальниця головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області Олена Корчака, передає Новини.LIVE.

Кому нарахують гроші у травні

За словами Олени Корчаки, по 1 500 гривень громадянам нарахують до 25 травня. Грошову допомогу виплатять тим, кому:

  • пенсія або соціальна допомога призначалася до 1 квітня 2026 року;
  • виплати не встигли нарахувати в квітневий період через технічні або процедурні проблеми.

"У квітні людям нараховувалася допомога або пенсія, а вже в травні доплатити їм відповідну одноразову допомогу", — сказала Корчак. 

Як отримати одноразову допомогу 

Нарахування додаткової фінансової допомоги відбувається в автоматичному режимі. Гроші зараховуватимуться на ті самі банківські рахунки, на які людям надходять пенсія чи соціальна допомога. Українцям, які користуються послугами Укрпошти, виплату віддають із черговою пенсією.

Читайте також:

Кому виплачують одноразову грошову допомогу 

Виплата надходить:

  • людям похилого віку;
  • людям з інвалідністю;
  • малозабезпеченим сім’ям;
  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  • багатодітним родинам та одиноким батькам;
  • отримувачам базових соціальних виплат.

Для тих, хто належить одразу до кількох категорій отримувачів сума не змінюється і становить 1 500 гривень. 

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українці з Чернігівської області можуть отримати по 10 800 гривень допомоги на кожного члена родини. Фінансову підтримку надасть Данська рада у справах біженців (DRC). Відомо, яким умовам потрібно відповідати, щоб нарахували фінпідтримку. 

Ще Новини.LIVE писали, що у травні українці з прифронтових та постраждалих від атак громад нададуть фінансову підтримку від Норвегії. Грошова допомога розрахоана на жителів Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

фінансова допомога Пенсійний Фонд грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації