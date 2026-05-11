Головна Фінанси 1 800 грн щомісяця: кому з українців доступна грошова допомога

Дата публікації: 11 травня 2026 11:00
Виплата у 1 800 грн: хто і де може отримати допомогу від Червоного Хреста
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Навесні 2026 року в одній з українських громад діє програма фінансової допомоги від представництва Червоного Хреста. В її рамках соціально вразливі категорії громадян можуть отримати одноразову грошову допомогу, розраховану на шість місяців.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення організаторів.

Хто і де може отримати допомогу від Червоного Хреста

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту підтримки під назвою "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості". Вона поширюється на вразливе населення прифронтових громад Сумської області.

"Громадська організація "Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України" розпочинає реалізацію програми "Грошової допомоги для вразливого населення прифронтових громад" в межах проєкту "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості", за підтримки Державного департаменту США", — йдеться у повідомленні.

Проєкт покликаний допомогти з базовими потребами під час війни. Йдеться про купівлю продуктів, ліків, оплати житлово-комунальних послуг, транспорту та одягу. Окрім того, виплати допоможуть:

  • знизити фінансові труднощі в бюджетах родин;
  • запобігти появи заборгованості та потреби в економії на найнагальнішому.

Проєкт охоплює кілька старостинських округів Путивльської міської громади Сумського регіону. Звернутися за виплатами можуть жителі таких округів:

  • Зінівського;
  • Бабинського;
  • Волокитинського;
  • В'язенського;
  • Заріччанського;
  • Руднєвського.

У пріоритеті будуть такі вразливі категорії: 


  1. Внутрішні переселенці;
  2. Батьки, що виховують від двох неповнолітніх дітей;
  3. Самотні батьки/опікуни, які мають неповнолітніх дітей; 
  4. Родини, де є особи з інвалідністю;
  5. Домогосподарства з людьми від 65 років;
  6. Самотні жінки з дітьми;
  7. Малозабезпечені сім'ї.

Розмір фінансової допомоги та контакти

Фінансова підтримка Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України становить 10 800 грн для кожного в родині. Передбачається одноразова виплата, яка розрахована на шість місяців (тобто по 1 800 грн щомісяця).

Мешканці Путивльської міської громади можуть уточнити можливість оформлення допомоги за таким контактом (пн–пт 10:00–15:00): +38 (095) 570-37-53.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні в одному з регіонів доступна грошова допомога від Карітас. Її реалізують за підтримки Сполучених Штатів, а розмір виплати становить для родин 12 300 грн. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що до кінця травня у двох регіонах можна отримати гранти до 10 000 доларів. Виплати покликані підтримати домогосподарства під час війни й доступні лише вразливим групам громадян. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
