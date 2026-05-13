Денежные выплаты в мае: кому из украинцев дадут дополнительную помощь

Люди с зонтами, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае для части украинцев предусмотрели дополнительную денежную помощь. Деньги начислят по программе "Забота. На встречу киевлянам". Сами выплаты привяжут к празднованию Дня Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Новини.LIVE.

Подробнее о выплате денежной помощи

Единовременную помощь должны получить 35 000 киевлян. Город потратит на эту поддержку почти 30 миллионов гривен. Размер выплат будет колебаться от 800 до 1500 гривен.

Кто получит деньги и сколько

Самую большую выплату — 1500 гривен, предусмотрели для:

праведников Бабьего Яра;

участников народного ополчения, которые обороняли город с сентября по ноябрь 1941 года;

ветеранов подпольно-партизанского движения;

родителей и матерей погибших в мирное время солдат срочной службы.

Поддержку в 1000 гривен начислят:

Читайте также:

репрессированным и членам их семей, которые были принудительно переселены;

людям, получающим пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;

детям-сиротам;

украинцам, которые получатают временную помощь на детей без родительской опеки.

А по 800 гривен получат:

люди, которым платят социальную пенсию на детей с инвалидностью;

украинцы, которым оказывают финподдержку на тяжелобольных детей;

те, кто пользуется помощью на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

граждане, получающие помощь при усыновлении ребенка;

жители столицы, которые получают государственную социальную помощь детям умершего кормильца;

киевляне, которые получают помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

люди, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям;

жители Киева, получающим государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

люди, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат только одну помощь. Но в большем размере.

Как сообщали Новини.LIVE, новую госпомощь в 1500 гривен, которую населению начали выплачивать в апреле, получили не все украинцы. Для некоторых категорий граждан выплаты перенесли на май. Известно, когда именно и кому начислят деньги.

Также Новини.LIVE писали, что в мае жители одного из регионов могут получить финпомощь по программе "Каритас Украины", реализуемой при поддержке Соединенных Штатов. Зарегистрироваться смогут недавно эвакуированные люди. Предполагается, что каждому члену семьи выплатят по 12 300 гривен.