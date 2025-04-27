Компенсація за загибель працівника критичної інфраструктури — що відомо у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українці, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури та постраждали під час обстрілів з боку ЗС РФ, отримують грошову допомогу від держави. У 2025 році їм виплачують до 1 млн грн.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці про ці виплати.

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Кому виплачують грошову допомогу

У Законі України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України" йдеться, що отримувати державні виплати можуть:

батьки;

один із подружжя, якщо вдруге не одружився;

неповнолітні діти;

повнолітні діти, які навчаються на денній або дуальній формі, поки їм не виповниться 23 роки;

повнолітні діти без власної сім'ї;

повнолітні діти, що отримали інвалідність до досягнення повноліття.

Якщо під час терористичної атаки працівник об'єкта критичної інфраструктури отримає смертельні травми, тоді грошову допомогу також нарахують:

дітям загиблого;

одному із подружжя;

батькам загиблої особи;

внукам загиблого, якщо на момент загибелі, їх батьки померли;

особам з якою загиблий (ла) проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу;

особам, що отримали таке право на підставі особистого розпорядження загиблого.

Які суми виплачує держава

Відомо, що розмір грошової допомоги встановлений у таких розмірах:

особам з інвалідністю I групи — 800 тис. гривень;

особам з інвалідністю II групи — 500 тис. гривень;

особам з інвалідністю III групи — 200 тис. гривень;

у разі загибелі (смерті) — 1 млн гривень.

Раніше ми розповідали, яку виплату отримає родина захисника, якщо він отримав звання Герой України посмертно. У 2025 році кошти нараховують деяким членам сім'ї.

Також нагадаємо, що родинам загиблих у 2022 році добровольців держава доплатить фінансову допомогу. Розмір виплат збільшиться з 2 млн гривень до 15 млн гривень.