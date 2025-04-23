Оренда житла для українців в Естонії — що зміниться для біженців у 2025 році

Біженці йдуть вулицею. Фото: УНІАН

Незабаром в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям. Так, наприклад, в Естонії їм перестануть допомагати з оплатою оренди житла, зокрема у Таллінні.

Як пише видання ERR, на зміни громадянам України варто очікувати вже з травня 2025 року.

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Зазначається, що біженців позбавляють підтримки, оскільки спливає угода про співпрацю між Департаментом соціального страхування Естонії та Талліннським департаментом соціальної допомоги та охорони здоров'я. Раніше українцям, які отримали статус тимчасового захисту, виплачували одноразову компенсацію на оренду житла.

При цьому, як зауважила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, підтримку не скасовують повністю, а просто роблять її "більш цілеспрямованою і стійкою".

"Ми поступово переходимо до звичайного порядку, коли підтримка надається в першу чергу тим, хто клопоче про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за напрямом Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їх заяви", — сказала вона.

Водночас естонська влада не відкидає варіант, в рамках якого програма підтримки біженців в інших містах країни теж зміниться. Це дозволить:

створити єдиний підхід на національному рівні;

застосовувати звичайний порядок;

гарантувати, що підтримку, яку отримують біженці з України, залежатиме не від місця їхнього проживання, а від потреб допомоги під час від'їзду з центрів розміщення.

Скільки виплачують українським біженцям в Естонії

Максимальна сума, яку людям компенсували за оренду житла, наразі становить 1,2 тис. євро (56,6 тис. грн) на одне домогосподарство. За інформацією видання, з червня 2022 року до квітня 2025 року її отримали майже 11 тис. домогосподарств.

Раніше стало відомо, що в Німеччині знизять витрати на утримання українських біженців. Так, фінансова підтримка надаватиметься лише тим громадянам, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року.

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