Компенсация за гибель работника критической инфраструктуры — что известно в 2025 году

Выплаты до 1 млн гривен во время войны — кто получит деньги
Украинцы, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры и пострадали во время обстрелов со стороны ВС РФ, получают денежную помощь от государства. В 2025 году им выплачивают до 1 млн грн.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы об этих выплатах.
Кому выплачивают денежную помощь
В Законе Украины "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины" говорится, что получать государственные выплаты могут:
- родители;
- один из супругов, если во второй раз не женился;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, которые учатся на дневной или дуальной форме, пока им не исполнится 23 года;
- совершеннолетние дети без собственной семьи;
- совершеннолетние дети, получившие инвалидность до достижения совершеннолетия.
Если во время террористической атаки работник объекта критической инфраструктуры получит смертельные травмы, тогда денежную помощь также начислят:
- детям погибшего;
- одному из супругов;
- родителям погибшего лица;
- внукам погибшего, если на момент гибели, их родители умерли;
- лицам с которой погибший (ла) проживали одной семьей без регистрации брака;
- лицам, получившим такое право на основании личного распоряжения погибшего.
Какие суммы выплачивает государство
Известно, что размер денежной помощи установлен в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью I группы — 800 тыс. гривен;
- лицам с инвалидностью II группы — 500 тыс. гривен;
- лицам с инвалидностью III группы — 200 тыс. гривен;
- в случае гибели (смерти) - 1 млн гривен.
Ранее мы рассказывали, какую выплату получит семья защитника, если он получил звание Герой Украины посмертно. В 2025 году средства начисляют некоторым членам семьи.
Также напомним, что семьям погибших в 2022 году добровольцев государство доплатит финансовую помощь. Размер выплат увеличится с 2 млн гривен до 15 млн гривен.
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