Компенсация за гибель работника критической инфраструктуры — что известно в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры и пострадали во время обстрелов со стороны ВС РФ, получают денежную помощь от государства. В 2025 году им выплачивают до 1 млн грн.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы об этих выплатах.

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Кому выплачивают денежную помощь

В Законе Украины "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины" говорится, что получать государственные выплаты могут:

родители;

один из супругов, если во второй раз не женился;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, которые учатся на дневной или дуальной форме, пока им не исполнится 23 года;

совершеннолетние дети без собственной семьи;

совершеннолетние дети, получившие инвалидность до достижения совершеннолетия.

Если во время террористической атаки работник объекта критической инфраструктуры получит смертельные травмы, тогда денежную помощь также начислят:

детям погибшего;

одному из супругов;

родителям погибшего лица;

внукам погибшего, если на момент гибели, их родители умерли;

лицам с которой погибший (ла) проживали одной семьей без регистрации брака;

лицам, получившим такое право на основании личного распоряжения погибшего.

Какие суммы выплачивает государство

Известно, что размер денежной помощи установлен в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы — 800 тыс. гривен;

лицам с инвалидностью II группы — 500 тыс. гривен;

лицам с инвалидностью III группы — 200 тыс. гривен;

в случае гибели (смерти) - 1 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, какую выплату получит семья защитника, если он получил звание Герой Украины посмертно. В 2025 году средства начисляют некоторым членам семьи.

Также напомним, что семьям погибших в 2022 году добровольцев государство доплатит финансовую помощь. Размер выплат увеличится с 2 млн гривен до 15 млн гривен.